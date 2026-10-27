«ЕС не выработал единого подхода». Премьер-министр Норвегии отверг критику со стороны своей датской коллеги в связи с беседой с Путиным

Премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стьоре заявил, что в нынешних условиях не может быть так, чтобы только американская администрация имела канал для общения с российским руководством (Фото: NTB/Ole Berg-Rusten /via REUTERS)

Премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стёре отверг критику со стороны своей датской коллеги Метте Фредериксен по поводу контактов с российским диктатором Владимиром Путиным. Он заявил, что Норвегия и Финляндия, как соседние с Россией страны, имеют право напрямую доносить до российского руководства свои позиции и отстаивать собственные интересы.

Об этом во вторник, 27 октября, сообщает NRK.

Стьоре заявил, что не согласен с критикой Фредериксен.

«За последние четыре года ЕС так и не сформировал единого послания или общего подхода. Мы не говорим от имени кого-либо, кроме самих себя», — подчеркнул премьер-министр Норвегии.

Реклама

Он считает важным, чтобы Норвегия и Финляндия, как соседние с Россией страны, также имели возможность передавать ей свои послания напрямую.

«В нынешних условиях не может быть так, чтобы только американская администрация имела канал для общения с российским руководством», — сказал Стьоре.

Он добавил, что Норвегия и Финляндия несут ответственность за свои интересы: «Именно это мы сегодня и сделали со Стуббом».

По словам Стьоре, все союзники и партнеры Норвегии были заранее проинформированы об этом разговоре.

27 октября президент Финляндии Александр Стубб и премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стьоре провели в Хельсинки телефонный разговор с российским диктатором Владимиром Путиным по поводу урегулирования войны в Украине.

Отмечалось, что Стубб и Стьоре инициировали телефонный разговор, чтобы обсудить дипломатические усилия по прекращению войны и содействию миру и стабильности в Европе.

Этот разговор стал первым прямым контактом Путина с ведущими европейскими лидерами, поддерживающими Киев, после телефонного разговора президента Франции Эммануэля Макрона с российским диктатором в июле прошлого года.

Впоследствии президент Владимир Зеленский сообщил, что Стубб и Стьоре заявили Путину о необходимости реальных мер по деэскалации в отношении украинской энергетики и инфраструктуры.

27 октября агентство Reuters со ссылкой на источник, близкий к Кремлю, сообщило, что Путин во время беседы со Стуббом и Стьоре заявил, что Россия не пойдет на компромиссы по Донбассу.

Фредериксен раскритиковала телефонный разговор президента Финляндии Александра Стубба и главы правительства Норвегии Йонаса Гара Стьоре с российским диктатором Владимиром Путиным. По её словам, Россия не демонстрирует никаких признаков стремления к мирному урегулированию.

Реклама:

26 октября «Украинская правда» со ссылкой на осведомлённые источники писала, что украинская переговорная команда ищет способы расширить рамки обсуждения условий завершения войны, перевести разговор с узких и неразрешимых территориальных требований Москвы на более широкую тему — будущую систему безопасности Украины и Европы.