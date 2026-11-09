Звонок Владимиру Путину , который 27 октября совершили президент Финляндии Александр Стубб и премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стере, был запланирован в том числе для того, чтобы оценить «психологическое состояние» российского диктатора, пишет Politico со ссылкой на собственные источники. Издание выяснило и проанализировало новые детали этого разговора, подчеркнув, что он «обнаружил глубочайший раскол в Европе относительно Украины».

Журналисты Politico обсудили звонок Путину лично с норвежским премьером Стере, а также с политиками, дипломатами и чиновниками, общавшимися на условиях анонимности.

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Издание подчеркивает, что Стере и Стубб «месяцами» обсуждали между собой идею совместного звонка российскому диктатору и пришли к выводу, что такой шаг «будет критически важным перед возобновлением переговоров в Абу-Даби». Дополнительным фактором, подтолкнувшим их к этому телефонному разговору с Кремлем, стало обострение отношений между Белым домом и Владимиром Зеленским в октябре. Лидеры Норвегии и Финляндии надеялись, что их инициатива поддержит Зеленского.

«Стубб и Стере вмешались, опасаясь, что переговоры [между США и Украиной] идут к провалу. Стере принял Зеленского и посланника Трампа Стива Виткоффа в Осло, пытаясь возобновить отношения», — пишет Politico. Однако уже через сутки после встречи в Осло Виткофф снова ошеломил европейских лидеров, встретившись с Путиным в Санкт-Петербурге и назвав его «гуманистом».

«После консультаций с Зеленским лидеры двух скандинавских стран пришли к выводу, что не могут оставить Трампа, Виткоффа и зятя Трампа Джареда Кушнера единственными западными фигурами, которые напрямую общаются с Путиным», — так авторы публикации объясняют цель телефонного разговора Стубба и Стере с российским диктатором. Они также надеялись, что такой звонок «продемонстрирует решимость Европы», пишет Politico.

Еще одной причиной звонка, как сообщили источники издания, стало желание оценить «психологическое состояние» Путина [англ. Putin’s state of mind, то есть ментальную адекватность Путина]. Норвежский лидер заявил, что Путин был рациональным во время этого разговора. «Его аргументы были озвучены абсолютно четко», — цитирует Politico Йонаса Гара Стере.

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Он считает, что Путин серьезно отнесся к идее переговоров в Абу-Даби. «Тот факт, что он поднимает трубку, что у нас есть другие способы связи [помимо контактов Кремля с США] — я думаю, это сигнализирует, по крайней мере, о готовности сесть за стол переговоров», — считает норвежский премьер. В то же время Стере признал, что разговор с Путиным не убедил его в том, что диктатор готов к мирному соглашению. Поэтому норвежская и финская делегации не ожидают значительного прорыва в Абу-Даби, констатирует Politico.

Издание также подчеркивает, что согласно согласованному формату телефонного разговора с Путиным каждая сторона по очереди должна была озвучить свои подготовленные сообщения, не прерывая другую сторону. В то же время, как следует из материала Politico, Стере не подтвердил сообщение о том, что Путин читал скандинавским лидерам «лекцию» об истории славянских народов в контексте своего видения истоков войны РФ против Украины.

«Один высокопоставленный чиновник, осведомленный об этом вопросе, сказал, что Стубб и Стере терпеливо слушали в течение 90-минутного разговора. Другие европейские чиновники, проинформированные о разговоре, отрицали, что Путин вообще читал обоим лидерам историческую „лекцию“, и предположили, что это утверждение было российской интерпретацией, направленной на унижение европейцев», — пишет Politico.

Сам Стере сказал журналистам издания: «Я там был. Он [неназванный собеседник издания] — нет». Норвежский премьер также добавил, что «затасканные» аргументы Путина относительно якобы причин войны давно известны. «Но он может озвучить свое объяснение, а мы на него реагируем», — добавил норвежский премьер.

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Со своей стороны, скандинавские лидеры, звонившие Путину из столицы Финляндии Хельсинки, сначала передали диктатору месседж Зеленского о том, что территориальный вопрос можно обсуждать на уровне лидеров стран в формате личной встречи, а до того должны быть приняты меры по деэскалации. Лишь после этого Стубб и Стере говорили о вопросах безопасности Балтийского моря и необходимости сохранить этот водный путь открытым для торговли.

В то же время, как пишет Politico, звонок Путину «спровоцировал наибольший раскол среди северных союзников за время полномасштабного вторжения Путина в Украину — и выявил более широкие разногласия в Европе относительно поводу того, как обращаться с Москвой во время решающих попыток добиться мира».

Многие европейские чиновники «в частом порядке признают, что европейцы больше не доверяют Вашингтону защищать ни интересы Европы, ни интересы Украины».

«В Европе нам стоит ставить вопрос о том, считаем ли мы, что кто-то другой должен иметь контакт [с Кремлем] и дискутировать от нашего имени, — цитирует Politico одного из чиновников ЕС. — Действительно ли мы считаем, что наши собственные цели должны отстаивать США?»

«Важно, чтобы Дональд Трамп был не единственным западным лидером, разговаривающим с Путиным, — сказал другой высокопоставленный европейский чиновник. — Нам нужны проукраинские лидеры, которые также будут доносить свои месседжи Путину».

С другой стороны, звонок Путину подвергли критике лидеры Дании и Швеции, которые также присутствовали в Хельсинки на заседании Северного совета. «Я очень скептически отношусь к этой норвежско-финской инициативе, — заявила премьер-министр Дании Мэтте Фредериксен. — Я думаю, что нам следует сохранить единство Европы, а не действовать в одиночку».

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Премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон подчеркнул, что мир должен прийти через «силу», а не «умиротворение». Литва также была среди стран, подвергших критике телефонный разговор двух скандинавских лидеров с Путиным.

В частных разговорах некоторые дипломаты были еще более жесткими, подчеркивает Politico. «Слишком многие мужчины среднего возраста хотят попасть в учебники истории, найдя решение этой войны, — цитирует издание одного из дипломатов ЕС. — Путин лишь выигрывает от того, что для него открылись возможности более нормализованного диалога с остальным миром, хотя он продолжает бомбить и убивать невинных людей в Украине».

Впрочем, чиновники, осведомленные о деталях подготовки звонка, настаивают на том, что Фредериксен и другие мировые лидеры, включая руководителей Франции, Германии и США, были предупреждены о звонке. «Возможно, Фредериксен ожидала более раннего предупреждения и реального права голоса относительно этого плана», — предполагает Politico.

В разговоре с изданием Стере отреагировал на эти упреки, подчеркнув, что Норвегия и Финляндия действительно «не спрашивали разрешения» относительно телефонного разговора с Путиным. По его словам, скандинавские страны консультируются между собой, «но это не механизм, требующий согласия всех скандинавских стран или 27 членов ЕС, или других».

В частном общении некоторые европейские чиновники считают, что Стере обострил дискуссию вокруг разговора с Путиным, заявив, что ЕС был разделен в вопросе отношений с Россией с самого начала войны. «Это правда — просто не ему об этом говорить», — сказал один чиновник, напомнив, что Норвегия не входит в ЕС.

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Поэтому сейчас, пока российская и украинская делегации готовятся к переговорам с представителями Дональда Трампа в Абу-Даби 10−11 ноября, «последствия этого звонка по-прежнему отзываются эхом по всей Европе», констатирует Politico. «Правительства спорят о том, кто должен представлять Европу на предстоящих переговорах, и остаются разобщенными в вопросе, который является центральным в дебатах: помогает ли взаимодействие с Путиным достичь мира или просто вознаграждает его за агрессию? Основной причиной беспокойства европейцев является еще одна дилемма: можно ли доверять Америке в достижении справедливого соглашения для них и, прежде всего, для Украины?» — пишет издание.

Лидеры ЕС будут обсуждать эти вопросы на неформальном саммите в Дублине на этой неделе, который состоится 13 ноября. «Мало кто из вовлеченных [в подготовку саммита] ожидает согласия между ними», — резюмирует Politico.

Издание добавляет, что дискуссия вокруг звонка Путину также обнажила «еще худшую правду для Украины и ее сторонников»: «Несмотря на поражение Трампа на промежуточных выборах, он по-прежнему диктует темп переговоров. Между тем, когда это действительно важно, в Европе нет никого, кто мог бы сравниться с напористым голосом Америки в переговорной комнате».