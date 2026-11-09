Звонок Стубба и Стере Путину выявил «глубочайший раскол в Европе относительно Украины» — Politico узнал новые детали разговора

9 ноября, 10:05
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Звонок Стере и Стубба Путину (на фото справа) был согласован с президентом Украины Владимиром Зеленским, поддержавшим скандинавских лидеров (Фото: NTB/Lise Aserud/via REUTERS)

Звонок Стере и Стубба Путину (на фото справа) был согласован с президентом Украины Владимиром Зеленским, поддержавшим скандинавских лидеров (Фото: NTB/Lise Aserud/via REUTERS)

Звонок Владимиру Путину, который 27 октября совершили президент Финляндии Александр Стубб и премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стере, был запланирован в том числе для того, чтобы оценить «психологическое состояние» российского диктатора, пишет Politico со ссылкой на собственные источники. Издание выяснило и проанализировало новые детали этого разговора, подчеркнув, что он «обнаружил глубочайший раскол в Европе относительно Украины».

Журналисты Politico обсудили звонок Путину лично с норвежским премьером Стере, а также с политиками, дипломатами и чиновниками, общавшимися на условиях анонимности.

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Издание подчеркивает, что Стере и Стубб «месяцами» обсуждали между собой идею совместного звонка российскому диктатору и пришли к выводу, что такой шаг «будет критически важным перед возобновлением переговоров в Абу-Даби». Дополнительным фактором, подтолкнувшим их к этому телефонному разговору с Кремлем, стало обострение отношений между Белым домом и Владимиром Зеленским в октябре. Лидеры Норвегии и Финляндии надеялись, что их инициатива поддержит Зеленского.

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«Стубб и Стере вмешались, опасаясь, что переговоры [между США и Украиной] идут к провалу. Стере принял Зеленского и посланника Трампа Стива Виткоффа в Осло, пытаясь возобновить отношения», — пишет Politico. Однако уже через сутки после встречи в Осло Виткофф снова ошеломил европейских лидеров, встретившись с Путиным в Санкт-Петербурге и назвав его «гуманистом».

«После консультаций с Зеленским лидеры двух скандинавских стран пришли к выводу, что не могут оставить Трампа, Виткоффа и зятя Трампа Джареда Кушнера единственными западными фигурами, которые напрямую общаются с Путиным», — так авторы публикации объясняют цель телефонного разговора Стубба и Стере с российским диктатором. Они также надеялись, что такой звонок «продемонстрирует решимость Европы», пишет Politico.

Еще одной причиной звонка, как сообщили источники издания, стало желание оценить «психологическое состояние» Путина [англ. Putin’s state of mind, то есть ментальную адекватность Путина]. Норвежский лидер заявил, что Путин был рациональным во время этого разговора. «Его аргументы были озвучены абсолютно четко», — цитирует Politico Йонаса Гара Стере.

Он считает, что Путин серьезно отнесся к идее переговоров в Абу-Даби. «Тот факт, что он поднимает трубку, что у нас есть другие способы связи [помимо контактов Кремля с США] — я думаю, это сигнализирует, по крайней мере, о готовности сесть за стол переговоров», — считает норвежский премьер. В то же время Стере признал, что разговор с Путиным не убедил его в том, что диктатор готов к мирному соглашению. Поэтому норвежская и финская делегации не ожидают значительного прорыва в Абу-Даби, констатирует Politico.

Издание также подчеркивает, что согласно согласованному формату телефонного разговора с Путиным каждая сторона по очереди должна была озвучить свои подготовленные сообщения, не прерывая другую сторону. В то же время, как следует из материала Politico, Стере не подтвердил сообщение о том, что Путин читал скандинавским лидерам «лекцию» об истории славянских народов в контексте своего видения истоков войны РФ против Украины.

«Один высокопоставленный чиновник, осведомленный об этом вопросе, сказал, что Стубб и Стере терпеливо слушали в течение 90-минутного разговора. Другие европейские чиновники, проинформированные о разговоре, отрицали, что Путин вообще читал обоим лидерам историческую „лекцию“, и предположили, что это утверждение было российской интерпретацией, направленной на унижение европейцев», — пишет Politico.

Сам Стере сказал журналистам издания: «Я там был. Он [неназванный собеседник издания] — нет». Норвежский премьер также добавил, что «затасканные» аргументы Путина относительно якобы причин войны давно известны. «Но он может озвучить свое объяснение, а мы на него реагируем», — добавил норвежский премьер.

Со своей стороны, скандинавские лидеры, звонившие Путину из столицы Финляндии Хельсинки, сначала передали диктатору месседж Зеленского о том, что территориальный вопрос можно обсуждать на уровне лидеров стран в формате личной встречи, а до того должны быть приняты меры по деэскалации. Лишь после этого Стубб и Стере говорили о вопросах безопасности Балтийского моря и необходимости сохранить этот водный путь открытым для торговли.

В то же время, как пишет Politico, звонок Путину «спровоцировал наибольший раскол среди северных союзников за время полномасштабного вторжения Путина в Украину — и выявил более широкие разногласия в Европе относительно поводу того, как обращаться с Москвой во время решающих попыток добиться мира».

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Многие европейские чиновники «в частом порядке признают, что европейцы больше не доверяют Вашингтону защищать ни интересы Европы, ни интересы Украины».

«В Европе нам стоит ставить вопрос о том, считаем ли мы, что кто-то другой должен иметь контакт [с Кремлем] и дискутировать от нашего имени, — цитирует Politico одного из чиновников ЕС. — Действительно ли мы считаем, что наши собственные цели должны отстаивать США?»

«Важно, чтобы Дональд Трамп был не единственным западным лидером, разговаривающим с Путиным, — сказал другой высокопоставленный европейский чиновник. — Нам нужны проукраинские лидеры, которые также будут доносить свои месседжи Путину».

С другой стороны, звонок Путину подвергли критике лидеры Дании и Швеции, которые также присутствовали в Хельсинки на заседании Северного совета. «Я очень скептически отношусь к этой норвежско-финской инициативе, — заявила премьер-министр Дании Мэтте Фредериксен. — Я думаю, что нам следует сохранить единство Европы, а не действовать в одиночку».

Премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон подчеркнул, что мир должен прийти через «силу», а не «умиротворение». Литва также была среди стран, подвергших критике телефонный разговор двух скандинавских лидеров с Путиным.

В частных разговорах некоторые дипломаты были еще более жесткими, подчеркивает Politico. «Слишком многие мужчины среднего возраста хотят попасть в учебники истории, найдя решение этой войны, — цитирует издание одного из дипломатов ЕС. — Путин лишь выигрывает от того, что для него открылись возможности более нормализованного диалога с остальным миром, хотя он продолжает бомбить и убивать невинных людей в Украине».

Впрочем, чиновники, осведомленные о деталях подготовки звонка, настаивают на том, что Фредериксен и другие мировые лидеры, включая руководителей Франции, Германии и США, были предупреждены о звонке. «Возможно, Фредериксен ожидала более раннего предупреждения и реального права голоса относительно этого плана», — предполагает Politico.

В разговоре с изданием Стере отреагировал на эти упреки, подчеркнув, что Норвегия и Финляндия действительно «не спрашивали разрешения» относительно телефонного разговора с Путиным. По его словам, скандинавские страны консультируются между собой, «но это не механизм, требующий согласия всех скандинавских стран или 27 членов ЕС, или других».

В частном общении некоторые европейские чиновники считают, что Стере обострил дискуссию вокруг разговора с Путиным, заявив, что ЕС был разделен в вопросе отношений с Россией с самого начала войны. «Это правда — просто не ему об этом говорить», — сказал один чиновник, напомнив, что Норвегия не входит в ЕС.

Поэтому сейчас, пока российская и украинская делегации готовятся к переговорам с представителями Дональда Трампа в Абу-Даби 10−11 ноября, «последствия этого звонка по-прежнему отзываются эхом по всей Европе», констатирует Politico. «Правительства спорят о том, кто должен представлять Европу на предстоящих переговорах, и остаются разобщенными в вопросе, который является центральным в дебатах: помогает ли взаимодействие с Путиным достичь мира или просто вознаграждает его за агрессию? Основной причиной беспокойства европейцев является еще одна дилемма: можно ли доверять Америке в достижении справедливого соглашения для них и, прежде всего, для Украины?» — пишет издание.

Лидеры ЕС будут обсуждать эти вопросы на неформальном саммите в Дублине на этой неделе, который состоится 13 ноября. «Мало кто из вовлеченных [в подготовку саммита] ожидает согласия между ними», — резюмирует Politico.

Издание добавляет, что дискуссия вокруг звонка Путину также обнажила «еще худшую правду для Украины и ее сторонников»: «Несмотря на поражение Трампа на промежуточных выборах, он по-прежнему диктует темп переговоров. Между тем, когда это действительно важно, в Европе нет никого, кто мог бы сравниться с напористым голосом Америки в переговорной комнате».

Редактор: Инна Семенова

Теги:   Владимир Путин Украина-Россия Норвегия Александр Стубб Россия-ЕС

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