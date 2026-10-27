Как сообщил СМИ президент Финляндии Александр Стубб, беседа с диктатором РФ Владимиром Путиным, которая изначально планировалась на менее чем полчаса, длилась около 90 минут (Фото: Alexander Zemlianichenko/Pool via REUTERS)

Диктатор РФ Владимир Путин большую часть телефонной беседы с президентом Финляндии Александром Стуббом и премьер-министром Норвегии Йонасом Гаром Стёре читал им «лекцию» о средневековой истории древних славян.

Об этом 27 октября сообщает британская газета Financial Times со ссылкой на три источника, знакомых с ходом беседы.

«Вторничный разговор стал первым случаем, когда российский лидер пообщался с кем-либо из европейских союзников Украины с июля 2025-го, когда он провел телефонный разговор с президентом Франции Эммануэлем Макроном», — пишет издание.

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Как сообщил финским СМИ президент Стубб, беседа, которая изначально планировалась на хронометраж менее чем полчаса, продлилась в районе 90 минут.

«Однако вместо обсуждения ключевых вопросов о том, как положить конец войне РФ против Украины, Путин выдавал скандинавским лидерам длинные тирады о том, что в Кремле называют „первопричинами конфликта“», — пишет FT.

При этом перспектива немедленного прекращения огня — главного требования Украины — практически не обсуждалась Путиным, добавили собеседники издания.

Стубб и Стёре решили не прерывать историческую «лекцию» Путина — чтобы понять, насколько серьезно он настроен на диалог с Европой, сказал один источник.

Кроме того, данный телефонный разговор стал первым между Путиным и европейскими лидерами — с тех пор, как летом 2026-го в Евросоюзе начали обсуждать вопрос о назначении представителя для прямых переговоров с Москвой о прекращении войны РФ против Украины.

Как отмечает FT, исторические «увлечения» Путина стали одной из главных движущих сил полномасштабного военного вторжения в Украину, которое он приказал армии РФ начать в феврале 2022 года — через несколько дней после того, как выступил с очередной часовой телевизионной речью.

«В августе 2025-го он отклонился от темы, выступив с аналогично длинным отступлением о средневековых славянских правителях во время неудавшегося саммита [в Анкоридже на Аляске — ред.]с президентом США Дональдом Трампом», — пишет издание.

Кроме того, 22 октября диктатор РФ Путин в публичном выступлении ссылался на «последние генетические исследования». Они, по его утверждению, показали, что «русские и украинцы — один народ», подытожили в FT.

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26 октября Украинская правда со ссылкой на осведомлённые источники писала, что украинская переговорная команда ищет способы расширить рамки обсуждения условий завершения войны, перевести разговор с узких и неразрешимых территориальных требований Москвы на более широкую тему — будущую систему безопасности Украины и Европы.

27 октября польское издание Onet со ссылкой на слова премьер-министра Польши Дональда Туска сообщило, что трехсторонние переговоры о прекращении огня пройдут в Абу-Даби 4 ноября.

Так глава польского правительства отреагировал на телефонный разговор президента Финляндии Александра Стубба и премьер-министра Норвегии Йонаса Гара Стёре с российским диктатором Владимиром Путиным.

«Впечатления европейской стороны были умеренно оптимистичными в отношении возможности конструктивных переговоров в Абу-Даби», — заявил Туск.

Впоследствии президент Владимир Зеленский сообщил, что Стубб и Стёре заявили Путину о необходимости реальных мер по деэскалации в отношении украинской энергетики и инфраструктуры.

Позже агентство Reuters со ссылкой на источник, близкий к Кремлю, сообщило, что диктатор Путин во время беседы со Стуббом и Стёре заявил — Россия не пойдет на компромиссы по Донбассу.