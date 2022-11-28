Глава ЦРУ Бернс и Нарышкин на последней встрече не обсуждали Украину 28 ноября, 13:23 Уильям Бернс (Фото:Graeme Jennings/Pool via REUTERS)

В Турции 14 ноября прошла встреча директора ЦРУ Уильяма Бернса с его российским коллегой Сергеем Нарышкиным. Стороны не поднимали вопрос касаемо войны РФ против Украины, но обсудили управление ядерными рисками.

Об этом сообщает CNN.

По информации журналистов, главными вопросами встречи были задержанные граждане США, а также ядерные риски.

В то же время было отмечено, что директор ЦРУ «не ведет никаких переговоров».

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По словам временного поверенного по делам посольства США в России Элизабет Руд, США имеют каналы для управления рисками в отношениях с Россией. В то же время главным обсуждаемым вопросом сторон были именно ядерные риски.

«Директор Бернс ни о чем не договаривался и не обсуждал урегулирование конфликта в Украине», — добавила Руд.

В сообщении также говорится, что США уже несколько раз в течение последнего года отправляли Бернса на встречу с Нарышкиным, используя первого в качестве ветерана дипломатии и бывшего посла США в России (2005 — 2008 годы).

Другой темой для переговоров было освобождение граждан США Бритни Гриннер и Пола Вилана. Они находятся под арестом в РФ.

«Соединенные Штаты, как мы уже говорили, возложили на стол важное предложение. Мы отреагировали на это предложение и предложили альтернативы. К сожалению, пока Российская Федерация не дала серьезного ответа на эти предложения», — заявила Руд.

15 ноября директор ЦРУ Уильям Бернс находился в Киеве. Приезд состоялся после его визита в Анкару, где он встретился с главой Службы внешней разведки РФ Сергеем Нарышкиным.

Тогда сообщалось, что там он обсудил предупреждение США, которое передал главе СВР России, о недопустимости применения ядерного оружия и подтвердил приверженность США оказанию поддержки Украине в ее борьбе с российской агрессией.