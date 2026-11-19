Премьер-министр Великобритании Энди Бернем по итогам заседания Коалиции желающих в Берлине заявил, что РФ проигрывает больше в своей агрессивной войне против Украины.

Об этом сообщило в четверг, 19 ноября, Интерфакс-Украина.

По словам британского премьера, Россия захватила лишь 0,2% территории Украины, а за три месяца понесла такие человеческие потери, какие были у СССР за девять лет войны в Афганистане.

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«Сторона, которая теряет больше всего, — это Россия… Это [война в Афганистане] была огромная катастрофа, но такие потери человеческих жизней, которые есть сейчас, уже приобрели совершенно иные масштабы. И лишь 0,2% украинской территории захвачено Россией, а за это они [россияне] заплатили очень высокую цену», — сказал Энди Бернем.

19 ноября президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Германию для участия во встрече Коалиции желающих и переговорах с представителями США. Зеленский уже провел встречу с британским премьером Энди Бернемом, немецким канцлером Фридрихом Мерцем и президентом Франции Эммануэлем Макроном.

Также 19 ноября Энди Бернем (который был сопредседателем на заседании Коалиции желающих) анонсировал предоставление Украине более 1000 дальнобойных дронов, способных преодолевать расстояние свыше 1000 км «для поражения законных целей далеко за линией фронта».

Великобритания и Норвегия также сообщили, что инвестируют более 100 миллионов долларов в новые ударные катера для украинских ВМС — для усиления защиты черноморского побережья Украины.