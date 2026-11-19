Премьер-министр Великобритании Энди Бернем и Владимир Зеленский на пресс-конференции по итогам заседания Коалиции желающих в Берлине, 19 ноября 2026 года (Фото: REUTERS/Hannah McKay/Pool)

Президент США Дональд Трамп в беседе с участниками Коалиции желающих эмоционально говорил об ужасающих человеческих потерях на войне, в частности о «гибели молодых россиян».

Об этом в четверг, 19 ноября, на пресс-конференции в Берлине рассказал премьер-министр Великобритании Энди Бернем, отвечая на вопрос о том, не слишком ли оптимистично Трамп оценивает ситуацию.

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«Если говорить откровенно, он говорил об ужасных человеческих потерях, в частности о гибели молодых россиян, и высказывался на эту тему довольно эмоционально», — сказал Бернем.

Британский премьер считает, что разговор с Трампом продемонстрировал «огромный прогресс». «Сейчас мы дошли до точки, когда решения об Украине не будут приниматься без Украины, а решения о европейской безопасности — без участия Европы», — сказал он.

Бернем добавил, что впервые за время своего премьерства видит в Европе такое единство позиций, что дает основания для оптимизма. В то же время, по его словам, прогресс в наибольшей степени зависит от Путина.

Специальный посланник США Стив Уиткофф, также присутствовавший на пресс-конференции, заявил, что Трамп обсудил эти же принципы с Си Цзиньпином и Путиным и сделал Украину и мирное завершение войны одной из главных тем трехсторонней встречи в Китае.

19 ноября на полях саммита АТЭС в Шэньчжэне состоялась первая в истории встреча президента США Дональда Трампа, лидера КНР Си Цзиньпина и российского диктатора Владимира Путина. Она продлилась около полутора часов, и по ее итогам лидеры приняли совместную декларацию, в которой договорились увеличить поставки нефтепродуктов, вести диалог о снижении ядерных рисков, а также раскритиковали МУС. Прямых упоминаний о войне России против Украины в декларации нет, хотя Трамп и Путин поднимали этот вопрос на двусторонней встрече.

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После встречи Путин обвинил Киев в нежелании заканчивать войну и заявил, что Украина должна пойти на компромиссы, предложенные американцами еще до саммита на Аляске. Он намекнул на вывод Сил обороны с Донбасса — удерживать который, по утверждению диктатора, «нет смысла».