Берлускони заявил, что Путина к войне «подтолкнули россияне», а тот хотел посадить в Киеве «порядочных людей» 24 сентября, 12:45 Сильвио Берлускони (Фото:REUTERS/Yara Nardi)

Бывший премьер-министр Италии Сильвио Берлускони и многолетний друг российского диктатора Владимира Путина встал на его защиту, заявив, что к войне против Украины главу Кремля «подтолкнули россияне».



Об этом он заявил в ток-шоу Porta a Porta, его цитируют The Guardian и Reuters.

По словам 85-летнего миллиардера, чья партия входит в коалицию, которая, вероятно, победит на досрочных выборах в парламент, главу Кремля «подтолкнули» к полномасштабному вторжению народ РФ и министры, которые «хотели, чтобы администрация [президента Украины] Владимира Зеленского была заменена на порядочных людей».

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Политик сказал, что якобы «сепаратисты поехали в Москву и рассказали СМИ, что атаки Украины привели к 16 тысячам смертям, а Путин ничего не делает для их защиты».

«Войска должны были войти в Киев в течение недели, заменить правительство Зеленского порядочными людьми, а затем уйти. Вместо этого они встретили сопротивление, которое потом подпитывалось оружием всех видов с Запада», — сказал Берлускони, высказав удивление, что российские войска пытались занять всю территорию Украины, а не только столицу.

В то же время он назвал войну РФ против Украины «неоправданной и неприемлемой» и подчеркнул, что Италия — с ЕС и НАТО.

Лидер левоцентристской Демократической партии Энрико Летта назвал высказывания Берлускони скандальными и «легитимизирующими Москву». После шквала критики Берлускони заявил, что его взгляды были «слишком упрощенными».

Партия политика Forza Italia (Вперед, Италия) входит в коалицию во главе с партией Братья Италии Джорджии Мэлони; третья политсила — Лига Маттео Сальвини. Им прогнозируют победу на выборах 25 сентября. Они пообещали и дальше поддерживать Киев.

Берлускони в течение многих лет был другом российского диктатора. В 2015 году он прилетал с частным визитом в Россию, откуда вместе с Путиным вылетел в оккупированный Крым. В том же году СМИ сообщали, что Путин предлагал Берлускони портфель министра экономического развития и российское гражданство.

После начала полномасштабного вторжения РФ в Украину Берлускони признал, что ошибался в Путине. Позже он заявил, что вместе с экс-канцлером Германии Ангелой Меркель мог бы стать посредниками между Украиной и РФ. В Офисе президента заявили, что у них нет авторитета и к ним нет доверия.

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