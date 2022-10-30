Берлускони заявил, что Зеленский может пойти на переговоры с РФ, если пообещают «миллиарды на восстановление городов» 30 октября, 23:28 Сильвио Берлускони (Фото:REUTERS/Flavio Lo Scalzo/File Photo)

Бывший премьер Италии и лидер партии Forza Italia Сильвио Берлускони считает, что президент Украины Владимир Зеленский может пойти на переговоры с Россией, когда на оружие уже нельзя будет рассчитывать, а Запад пообещает деньги на восстановление разрушенных городов.



Об этом он сказал в интервью итальянскому журналисту Бруно Веспе, сообщает ANSA.

На вопрос, можно ли добиться мирных переговоров в войне России против Украины, Берлускони ответил: возможно.

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«Только если в какой-то момент Украина поймет, что больше не может рассчитывать на оружие и помощь, и если Запад пообещает предоставить ей сотни миллиардов долларов на восстановление разрушенных войной городов. В таком случае Зеленский, возможно, согласится сесть за стол переговоров», — заявил политик.

Он говорит, что Италия не может не поддерживать вместе с Западом такую свободную и демократическую страну, как Украина. В то же время Берлускони называет российского диктатора Владимира Путина «человеком мира». Он рассказал, что пытался дважды дозвонится до него в начале полномасштабной войны, но безуспешно.



Также Берлускони утверждает, что пошутил, когда рассказал на встрече с однопартийцами, что обменялся с Путиным подарками с алкогольными напитками.

Ранее издание LaPresse сообщило, что Берлускони говорил, что «возобновил отношения» с главой Кремля после того, как тот отправил ему на день рождения ящик водки. Также издание обнародовало аудиозапись, где итальянский политик обвинял в начале войны России против Украины Зеленского, который, по его словам, «утроил атаки» на террористические организации «Л/ДНР».

До этого Берлускони открыто сделал ряд скандальных заявлений. В частности, что Путина до войны «подтолкнули россияне», а тот хотел посадить в Киеве «порядочных людей». В то же время после начала полномасштабного вторжения РФ в Украину Берлускони признал, что ошибался в Путине.

Реагируя на высказывания лидера Forza Italia, Зеленский заявил, что «не видел его личного мнения», а самого политика «помнит немного людей».

Берлускони в течение многих лет был другом российского диктатора. В 2015 году он прилетал с частным визитом в Россию, откуда вместе с Путиным вылетел в оккупированный Крым. В том же году СМИ сообщали, что Путин предлагал Берлускони портфель министра экономического развития и российское гражданство.