После атаки на Зеленского. Берлускони заговорил о поддержке украинцев и мира 15 февраля, 10:00 Сильвио Берлускони (Фото:REUTERS/Yara Nardi/File Photo)

Бывший премьер-министр Италии, лидер партии Forza Italia Сильвио Берлускони после обвинений в адрес президента Владимира Зеленского в начале полномасштабной войны заявил, что «всегда был на стороне украинского народа».

Об этом он написал в Facebook 14 февраля.

По словам Берлускони, если «взглянуть на факты», Италия всегда поддерживали украинцев, «без колебаний и сомнений» голосовала в Европе в поддержку Украины, «отправляя финансирование и оружие».

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«Я всегда был и есть на стороне украинского народа и мира. Я надеюсь, что дипломатическое решение этой очень опасной для всех нас войны будет найдено в ближайшее время», — заявил он.

Также Берлускони говорит, что предложил большой план Маршалла для восстановления Украины. Его он оценивает как «возможный дипломатический путь прекращения этого конфликта, который очень опасен для всех нас».

12 февраля Берлускони в очередной раз обвинил Зеленского в начале полномасштабной войны, которую развязала Россия, и заявил, что «никогда не пошел» бы разговаривать с ним. Тогда в МИД Украины его обвинения назвали бессмысленными, «попыткой показать свою лояльность» и «поцеловать руки, которые по локте в крови», диктатору Владимиру Путину.

В 2022 году издание LaPresse обнародовало аудиозапись, где итальянский политик обвинял в начале войны России против Украины Зеленского, который, по его словам, «утроил атаки» на террористические организации «Л/ДНР».

До этого Берлускони открыто сделал ряд скандальных заявлений. В частности, что Путина до войны «подтолкнули россияне», а тот хотел посадить в Киеве «порядочных людей». В то же время после начала полномасштабного вторжения РФ в Украину Берлускони признал, что ошибался в Путине.

Реагируя на высказывания лидера Forza Italia, Зеленский заявил, что «не видел его личного мнения», а самого политика «помнит немного людей».

Берлускони в течение многих лет был другом российского диктатора. В 2015 году он прилетал с частным визитом в Россию, откуда вместе с Путиным вылетел в оккупированный Крым. В том же году СМИ сообщали, что Путин предлагал Берлускони портфель министра экономического развития и российское гражданство.