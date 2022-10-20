Берлускони обвинил Зеленского в начале войны в Украине — СМИ 20 октября, 00:16 Сильвио Берлускони (Фото:Silvio Berlusconi/Facebook)

Итальянское издание LaPresse опубликовало аудиозапись лидера партии Вперед, Италия! и многолетнего премьер-министра Сильвио Берлускони, в котором он критикует президента Украины Владимира Зеленского.

Политик утверждает, что после прихода к власти Владимир Зеленский «троит атаки на две республики», что заставляет террористических вожаков "ЛДНР" обратиться к Владимиру Путину.



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«Он против какой-либо инициативы, он сопротивляется, на него оказывается безумное давление со стороны всей России. И он решает придумать спецоперацию: войска должны были войти в Украину, за неделю дойти до Киева, свергнуть действующую власть, Зеленского и так далее, и поставить уже избранное украинским меньшинством власть из порядочных, здравомыслящих людей, чтобы через неделю вернуться назад», — говорит экс-премьер Италии.

Далее Берлускони говорит о «непредсказуемом сопротивлении со стороны украинцев, которые с третьего дня начали получать деньги и оружие с Запада». «И война из двухнедельной операции превратилась в двухсотлетнюю войну. Следовательно, такова и ситуация с войной в Украине», — заключает он.

Отдельно политик критикует лидеров Европы и США, не являющихся «настоящими лидерами», в отличие от него, и призывает к «сильному вмешательству» в войну в Украине.

Лидер партии Братья Италии Джорджа Мелони, которая после победы на выборах должна занять кресло премьер-министра, прокомментировала слова Берлускони так:

"Италия полностью и с высоко поднятой головой является частью Европы и Атлантического Альянса. Тот, кто не согласен с этим краеугольным камнем, не сможет быть частью власти. Италия с нами в правительстве никогда не будет слабым звеном на Западе, ненадежной страной, которая так нравится многим нашим недоброжелателям».