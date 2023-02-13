МИД Украины — на скандальные заявления Берлускони: Попытка показать лояльность Путину и поцеловать его руки, как когда-то Каддафи 13 февраля, 12:19 Сильвио Берлускони (Фото:REUTERS/Flavio Lo Scalzo/File Photo)

В Министерстве иностранных дел Украины новые обвинения бывшего премьер-министра Италии Сильвио Берлускони в адрес президента Владимира Зеленского назвали бессмысленными и попыткой показать свою лояльность диктатору РФ.

Об этом спикер ведомства Олег Николенко написал в Facebook.

Он рассказал, как в 2010 году тогда еще премьер Берлускони прилетел в Ливию на встречу с Муаммаром Каддафи. По его словам, во время официальной церемонии перед телекамерами он целовал руки диктатору, чтобы «продемонстрировать свою лояльность».

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«Нелепые обвинения Берлускони в адрес украинского президента — попытка поцеловать руки Путина, которые по локти в крови. Попытки продемонстрировать свою лояльность российскому диктатору. В то же время, итальянский политик должен осознавать, что, распространяя российскую пропаганду, он поощряет Россию к продолжению ее преступлений против Украины, а значит несет политическую и моральную ответственность», — подчеркнул Николенко.

По словам спикера МИД, Украина высоко ценит реакцию премьер-министра Италии Джорджи Мелони, которая после заявлений Берлускони подтвердила непоколебимую поддержку Украины со стороны правительства.

Накануне бывший премьер-министр Италии лидер партии Forza Italia вновь обвинил президента Украины Владимира Зеленского в начале полномасштабной войны, которую развязала Россия, и заявил, что «никогда не пошел» бы разговаривать с ним.

В 2022 году издание LaPresse обнародовало аудиозапись, где итальянский политик обвинял в начале войны России против Украины Зеленского, который, по его словам, «утроил атаки» на террористические организации «Л/ДНР».

До этого Берлускони открыто сделал ряд скандальных заявлений. В частности, что Путина до войны «подтолкнули россияне», а тот хотел посадить в Киеве «порядочных людей». В то же время после начала полномасштабного вторжения РФ в Украину Берлускони признал, что ошибался в Путине.

Реагируя на высказывания лидера Forza Italia, Зеленский заявил, что «не видел его личного мнения», а самого политика «помнит немного людей».

Берлускони в течение многих лет был другом российского диктатора. В 2015 году он прилетал с частным визитом в Россию, откуда вместе с Путиным вылетел в оккупированный Крым. В том же году СМИ сообщали, что Путин предлагал Берлускони портфель министра экономического развития и российское гражданство.