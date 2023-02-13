Берлускони выдал новое заявление в адрес Зеленского. В офисе Мелони заверили в твердой поддержке Украины

13 февраля, 11:09
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Сильвио Берлускони (Фото:REUTERS/Flavio Lo Scalzo)

Сильвио Берлускони (Фото:REUTERS/Flavio Lo Scalzo)

Бывший премьер-министр Италии, лидер партии Forza Italia Сильвио Берлускони снова обвинил президента Украины Владимира Зеленского в начале полномасштабной войны, которую развязала Россия.

Об этом сообщает Reuters.

86-летний итальянский политик заявил, что, если бы он был премьером, «никогда бы не пошел» разговаривать с Зеленским. Он объяснил это «разрушением его страны и убийством ее военных и гражданских». Повторяя российскую пропаганду, Берлускони сказал, что «если бы Зеленский прекратил нападение на Л/ДНР, война бы не началась».

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«Поэтому я очень, очень негативно оцениваю поведение этого господина», — заявил экс-премьер Италии.

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Он призвал США «давить» на Зеленского и пригрозил прекратить поставлять оружие Украине, а в обмен на «немедленное прекращение огня» пообещал «масштабную программу помощи».

После скандальных заявлений Берлускони его однопартиец, министр иностранных дел Италии Антонио Таяни, заявил в Forza Italia «всегда выступала за независимость Украины, на стороне Европы, НАТО и Запада». В офисе премьер-министра Джорджи Мелони подчеркнули, что поддержка Украины со стороны итальянского правительства — «твердая и убедительная, как это четко указано в программе и подтверждено всеми парламентскими голосованиями большинства, которое поддерживает исполнительную власть».

Ранее издание LaPresse обнародовало аудиозапись, где итальянский политик обвинял в начале войны России против Украины Зеленского, который, по его словам, «утроил атаки» на террористические организации «Л/ДНР».

До этого Берлускони открыто сделал ряд скандальных заявлений. В частности, что Путина до войны «подтолкнули россияне», а тот хотел посадить в Киеве «порядочных людей». В то же время после начала полномасштабного вторжения РФ в Украину Берлускони признал, что ошибался в Путине.

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Реагируя на высказывания лидера Forza Italia, Зеленский заявил, что «не видел его личного мнения», а самого политика «помнит немного людей».

Берлускони в течение многих лет был другом российского диктатора. В 2015 году он прилетал с частным визитом в Россию, откуда вместе с Путиным вылетел в оккупированный Крым. В том же году СМИ сообщали, что Путин предлагал Берлускони портфель министра экономического развития и российское гражданство.

https://www.youtube.com/watch?v=bjOJY-s9CTg
Редактор: Катерина Денисова

Теги:   Италия Сильвио Берлускони Владимир Зеленский Война России против Украины Джорджия Мелони

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