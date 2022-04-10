«Очень разочарован». Многолетний друг Путина Сильвио Берлускони признал, что ошибался в нем, и поддержал Украину 10 апреля, 14:49 Цей матеріал також доступний українською Сильвио Берлускони сделал заявление о Путине на съезде своей партии (Фото:REUTERS/Remo Casilli)

Бывший премьер-министр Италии Сильвио Берлускони, ранее многие годы поддерживавший российского президента, заявил, что теперь очень разочарован Владимиром Путиным.

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Такое заявление он сделал 9 апреля на съезде своей партии Вперед, Италия (Forza Italia).

«Не могу и не хочу скрывать, что очень разочарован и расстроен поведением Владимира Путина, который взял на себя тяжелейшую ответственность перед миром», — заявил Берлускони, отметив, что его партия вместе с другими политсилами Европарламенте ранее поддержала резолюцию против войны России в Украине.

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Итальянски политик также отметил, что познакомился с Путиным двадцать лет назад и тот всегда казался ему «человеком здравого смысла, человеком демократии, человеком мира».

«Сегодня мы столкнулись с беспрецедентной агрессией России против такой нейтральной страны, как Украина, которая мужественно и решительно борется за свою свободу. Агрессия, которая вместо того, чтобы привести Россию в Европу, привела ее в объятия Китая», — заявил Берлускони.

В 2015 году Сильвио Берлускони прилетал с частным визитом в Россию, откуда вместе с Путиным вылетел в аннексированный Крым. В том же году СМИ Сообщали, что Путин предлагал Берлускони портфель министра экономического развития и российское гражданство.

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