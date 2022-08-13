Кремлевская стена-2. Почему 61 год назад Конрад Аденауэр согласился разделить Берлин стеной — история в фото

13 августа, 12:51
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Строители устанавливают бетонные блоки с колючей проволокой на границе Восточного Берлина. Вывески всемирно известных продовольственных брендов на магазинах Себастьянштрассе, которая останется за стеной, надолго станут сладкими мечтами для большинства восточных немцев. 16 августа 1961 года. (Фото:Bundespresseamt (BPA))

Строители устанавливают бетонные блоки с колючей проволокой на границе Восточного Берлина. Вывески всемирно известных продовольственных брендов на магазинах Себастьянштрассе, которая останется за стеной, надолго станут сладкими мечтами для большинства восточных немцев. 16 августа 1961 года. (Фото:Bundespresseamt (BPA))

Автор: Олег Шама

Как в Берлине началось строительство скандального бетонного вала, который на 38 лет разделил Германию на две части и два образа жизни

До $9 млрд потеряла Восточная Германия из-за «оттока мозгов» до возведения Берлинской стены. Соответственно, столько же получила даром экономика Запада. Такие подсчеты сделал американский историк Алан Даути, когда эту стену решили снести в 1989 году.

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Указ о начале строительства стены подписал глава Немецкой демократической республики Вальтер Ульбрихт на партийной вечеринке 12 августа 1961 года. Тогда он заявлял, что Бонн должен ему за беглецов, которых остановит будущая стена, $17 млрд, ведь немцев-перебежчиков из Восточной Германии в Западную на тот момент уже насчитали около 3,5 млн. А немецкий экономист Фолькер Берган считал, что только затраты на образование беглецов составили 22,5 млрд. марок. Так что без солидной преграды для оттока населения немецкий сателлит Кремля не выжил бы.

Получив в марте 1952-го от Москвы предложение провести совместные выборы во всех германских землях, первый канцлер послевоенной Федеративной республики Германии Конрад Аденауэр ответил достаточно жестко. «Лучше я буду канцлером половины Германии, чем наполовину канцлером всей», — заявил он представителям Иосифа Сталина. Кстати, после 2014 года Путинский Кремль постоянно требовал такого же сценария для Украины — совместные выборы с так называемыми ДНР и ЛНР.

«Мы никогда не примем Аденауэра как представителя Германии, — кричал Никита Хрущев, преемник Сталина в характерной для него беспардонной манере. — Если снять с него штаны и посмотреть на его задницу, то можно убедиться, что Германия разделена. А если посмотреть на него спереди, то можно убедиться, что Германия никогда не поднимется».

https://www.youtube.com/watch?v=hJhDLqGECI4

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Теги:   СССР Германия Падение Берлинской стены Берлинская стена Никита Хрущев История с НВ

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