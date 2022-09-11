«Берлин в восторге от наступления ВСУ». Интервью с послом Германии в Украине Анкой Фельдгузен о помощи Киеву в борьбе с Москвой 12 сентября, 08:47 Эксклюзив НВ Посол Германии в Украине Анка Фельдгузен (Фото:Посольство Германии в Киеве / Deutsche Botschaft Kiew)

Чрезвычайный и полномочный посол Федеративной Республики Германия Анка Фельдгузен уверяет, что в Берлине внимательно следят за успехами ВСУ на востоке и юге, и в восторге от наступления украинских военных.

Как Германия уже поддерживает Украину и чем еще может помочь, а также готова ли Европа к зиме, Фельдгузен рассказала в интервью Радио НВ.

— Киев посетила министр иностранных дел Германии Анналена Бербок. Какие результаты этого визита?

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— Бербок действительно достаточно спонтанно решила на этой неделе приехать в Киев. Ее цель — показать Украине, прямо в Киеве, что мы продолжаем поддержку Украины в этой ужасной войне, которую Россия ведет против Украины.

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— На фоне освобождения украинских населенных пунктов позволю себе выразить собственное мнение: мир разделился на группы стоящих рядом с Украиной стран или те, которые своим молчаливым согласием стимулируют агрессию против Украины. И еще есть группа стран, которым, мне кажется, безразлично: они считают, что они очень далеко и это их не касается. Ваша страна на светлой стороне силы: Германия помогает Украине, Panzerhaubitze работают на фронте, как и зенитные танки. И за другую помощь огромная благодарность. В то же время для прекращения войны нужна консолидация значительно больших ресурсов. Украинское правительство запросило у Германии танки, одни из лучших в мире. Существует ли перспектива их передачи или продажи?

— Эта дискуссия продолжается. Вы не раз слышали нашего канцлера [Олафа Шольца], который сказал, что он в тесном контакте с партнерами — США, Великобританией, Францией — по этой математике.

Мое ощущение от пребывания в Берлине (мы действительно очень много об этом говорили), что эти дискуссии продолжаются, результата еще нет. Но мы все в Берлине наблюдали и были в восторге от наступления украинских Вооруженных сил на востоке и на юге. Конца этой дискуссии еще нет, но надеюсь, что она успешно и положительно закончится для Украины.

— Бербок сказала: «Путин верит, что может разделить наши общества с помощью лжи и шантажировать нас энергоснабжением, и что он может забрать нашу способность защищаться от этой жестокой атаки на все наши ценности». По вашему мнению, существуют предпосылки, что страны ЕС и Германия, прежде всего, выдержат эту газовую, энергетическую войну, которую Путин ведет против всего континента? Европейский рынок энергоносителей будет наконец диверсифицирован?

— Мы обязательно выдержим. Вы видите, что мы работали последние месяцы и наши газохранилища достаточно наполнены. Сейчас Россия почти полностью прекратила экспорт газа. Но мы готовы. До конца года мы достроим два LNG-терминала.

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