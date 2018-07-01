Берлин требует от Анкары объяснить закрытие немецкой школы в Измире

Школа немецкого посольства находится в западной части Измира. Накануне выборов в июне здесь проходили митинги в поддержку оппозиционного лидера Мухаррема Инсе

Посольство Германии в Анкаре призвало правительство Турции объяснить, почему в городе Измир без объяснений была закрыта немецкая школа.

Об этом сообщает The Local.

Школу немецкого посольства закрыло региональным отделением министерства образования Турции.

"Мы призываем турецкое правительство срочно объяснить причины закрытия школы", - заявили в посольстве, подчеркивая, что школы являются важным элементом культурных и образовательных отношений между странами.

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Отношения между Берлином и Анкарой существенно ухудшились после неудавшегося переворота в Турции в 2016 году. Германия вместе с другими государствами Европейского союза осудила аресты десятков тысяч людей, в том числе журналистов, за якобы имевшие место связи с заговорщиками и курдскими боевиками.

В свою очередь, в апреле 2017 года президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган обвинил главы государств-членов ЕС, в том числе Германию, в том, что они "повели себя как нацисты", когда запретили митинги в своих странах в поддержку референдума за радикальное расширение полномочий президента и превращения Турции из парламентской в президентскую республику.