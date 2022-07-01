Страх военного конфликта с РФ. Берлин возмущен действиями Литвы по Калининграду — Spiegel 1 июля, 05:32 Канцлер Германии Олаф Шольц (Фото:REUTERS/Susana Vera)

Правительство Германии возмущено действиями Литвы, которая ограничила транзит подсанкционных грузов в Калининград из других регионов России и обратно. В Германии опасаются, что базирующиеся в Литве немецкие солдаты могут быть втянуты в возможный военный конфликт с РФ.

Об этом пишет Spiegel со ссылкой на источники.



«Это транспорт из России в Россию. Это разрешено», — говорят в правительстве Германии.

В Берлине опасаются, что немецкие солдаты, которые дислоцируются в Литве, могут быть вовлечены в конфликт, если Россия применит силу.

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Ранее президент Литвы Гитанас Науседа заявил, что страна продолжит соблюдать ограничения на транзит в Калининградскую область и не будет реагировать на угрозы из России. В Вооруженных силах Литвы также говорили, что прямой военной угрозы стране сейчас нет.

17 июня власти Литвы ввели запрет на транзит санкционных товаров через свою территорию в Калининградскую область России. Этот регион, хотя является частью РФ, не имеет с ней общей сухопутной границы, омывается Балтийским морем и граничит только с Литвой и Польшей.

Литва запретила транзит санкционных товаров в Калининградскую область не только по железной дороге, но и по автомобильным дорогам.

Власти Литвы объяснили запрет получением разъяснений от Еврокомиссии о том, что транзит товаров, запрещенных ко ввозу в ЕС, станет нарушением санкций, введенных против РФ за развязанную ею войну в Украине.

Из-за ограничения транзита в МИД РФ вызвали временную поверенную в делах Литвы Виргинию Умбрасене и посла Евросоюза в России Маркуса Эдерера. От них потребовали «незамедлительной отмены рестрикций», пригрозив в случае отказа ответными мерами.

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