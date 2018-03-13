Берлин об отравлении Скрипаля: Издевательские комментарии Москвы укрепили подозрения в причастности РФ

В Бундестаге Германии полагают, что издевательский ответ Москвы на выдвинутые против нее обвинения лишь укрепил подозрения в причастности РФ к отравлению экс-шпиона Сергея Скрипаля.

По словам председателя комитета Бундестага ФРГ по внешней политике Норберта Реттгена, Россия "не может отказаться от сотрудничества" в ходе расследования отравления.

Реттген полагает, что в случае отказа России от сотрудничества необходим "единый ответ" Запада, в том числе и санкционный.

"Издевательский ответ Москвы на выдвинутые против нее обвинения лишь укрепил подозрения в причастности РФ к отравлению экс-шпиона", - цитирует Реттгена DW.

12 марта премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила о высокой вероятности причастности РФ к отравлению экс-разведчика Скрипаля.

Также Мэй отметила, что Великобритания до вечера вторника ждет от Москвы объяснений в связи с отравлением экс-сотрудника ГРУ. После этого Лондон примет самые серьезные ответные меры.

В Министерстве иностранных дел РФ отметили, что заявление Мэй в парламенте о возможной причастности Москвы к отравлению Скрипаля и его дочери напоминает "цирковое шоу".

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Москва не будет отвечать на ультиматум Лондона.

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4 марта бывший российский двойной агент Скрипаль и его дочь были обнаружены без сознания на скамейке в торговом центре The Maltings в Солсбери. Скрипаль с дочкой до сих пор в реанимации в критическом состоянии. По предварительным данным, они подверглись воздействию отравляющего вещества нервно-паралитического действия.

Власти Великобритании подозревают, что к отравлению причастен Кремль, и уже пригрозили РФ частичным бойкотом ЧМ-2018 по футболу. СМИ же заговорили о скором введении Лондоном новых санкций.

Сергей Скрипаль – бывший полковник Главного разведывательного управления РФ. В 2006 году был осужден на 13 лет лишения свободы за шпионаж в пользу Великобритании. Он признался, что был завербован британскими спецслужбами в 1995 году. По информации российского следствия, Скрипалю заплатили более $100 тыс. за информацию о сотрудниках и агентах ГРУ, действовавших в странах Европы.

В 2010 году был помилован в рамках операции по обмену граждан России, осужденных в России за шпионаж в пользу США и Великобритании, на агентов российских спецслужб, задержанных в США в июне 2010 года.

После обмена шпионами Скрипаль получил политическое убежище в Великобритании.