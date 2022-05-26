«Берлин показывает Киеву средний палец». Как Дания и Новая Зеландия оказались более смелыми в поддержке Украины, чем ФРГ — Яковина 26 мая, 01:31 Эксклюзив НВ Цей матеріал також доступний українською Уничтоженная российская техника (Фото:Генеральный штаб ВСУ)

Менее крупная Дания или вовсе отдаленная от Европы и её проблем Новая Зеландия — оказались куда более смелыми в вопросе поддержке Украины, чем Германия, правительство которой максимально саботирует помощь Киеву.

Об этом в эфире Радио НВ рассказал международный обозреватель Иван Яковина.

Отдельно хочу сказать несколько слов о Германии. Правительство этой страны на самом деле не перестает разочаровывать. Не смотря на то, что конференция прошла в Германии, уже несколько случаев было таких, что правительство Германии, немецкие компании говорили, что мы можем поставить в Украину то-то и то-то. Например, шла речь о боевых машинах пехоты Мардер. Компания Rheinmetall AG говорит: да, мы можем отремонтировать, поставить. Правительство Германии не дает разрешения. Гаубицы, PzH 2000, тоже шла речь о том, что они есть, они прям сейчас не нужны, в принципе, их можно отправить в Украину, но нет, правительство Германии зарубило эту отправку. Зенитки Гепард. Вот эта система небольшая, она мобильная, очень хорошая, нужна была бы Украине сильно. И тоже речь шла о том, что несколько десятков этих штук Германия, в общем, может в любой момент отправить. Опять же правительство Германии не дало осуществить эту поставку. Почему не дало? Не знаю, не дает и все.

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Вот говорят, что в июле: давайте вы проходите обучение, в июле, может быть, мы вам штук 10 отправим. Почему так мало? Почему только в июле? В чем дело? Немцы тянут. Видимо, ждут, пока не случится реально какое-то поражение большое украинской армии на Донбассе. Помните, была еще история с танками Леопард. Эти танки Леопард-1 сняты с вооружения немецкой армии. Они хранятся на складах. Почему их не отправить? Тоже шла речь о том, что до сто этих танков могут быть отправлены в Украину. Ни одного не отправили. Хотя все опять же готово для их отправки. Мое личное чувство персональное о том, что правительство Германии на самом деле поддерживает Владимира Путина. Просто оно боится об этом открыто сказать. И поэтому, потому что это не модно, это сейчас не поймут в мире и так далее, поэтому правительство Германии время от времени делает заявления о том, что готовы помочь Украине. Но когда дело доходит до дела, Германия такая: оп, а мы не можем, сломано, или вы не умеете, отправка не получается, деталей не хватает.

И, к сожалению, Германия постоянно, постоянно вот что-то такое… Правительство Германии, правильно здесь отмечать. Почему, потому что 75% обычных немцев, немецких избирателей, они вообще-то за Украину. Более того, они все выступают за то, чтобы как можно более серьезную поддержку оказывать украинским вооруженным силам. То есть, обычные немцы, они хотят помочь Украине. Но правительство Германии ведет себя, как, ну, прям не знаю, даже приличных слов нет для этого. Помогают, конечно, какие-то символические поставки идут из Германии, каких-то мелочей. Потому что совсем ничего не делать было бы совсем странно с точки зрения мирового сообщества, которое смотрит на немцев. Но абсолютно неадекватная помощь, абсолютно неадекватно, по крайней мере для той роли, на которую претендует Германия в современном мире. Я очень сильно надеюсь, что сейчас господин Шольц, немецкий канцлер, и вся вот эта команда его помощников Владимира Путина из социал-демократической партии, пролетят, как фанера над Берлином на всех ближайших выборах, на всех последующих выборах. То есть, у меня большая надежда в этом смысле на демократию. Потому что немецкие избиратели, которые на самом деле полностью находятся на стороне Украины, и вот это же опять же важно, народ за нас, правительство почему-то дурака валяет. Омерзительно иногда смотреть на вот этих вот людей, социал-демократов и их поведение. Лучше бы они, знаете, честно сказали: не дадим вам ничего, все, отстаньте. Вот хотя бы не давали ложные надежды.

И при этом же Германия отправляет, перечисляет в Россию миллиарды долларов, евро за нефть и газ, которые Россия поставляет в Германию каждый день, каждый месяц, каждую неделю. На фоне помощи оказанной Украине, это просто какая-то гора и муха. В сухом остатке получается, что Берлин сейчас официально заливает просто Путина деньгами, поддерживает его режим и по сути дела показывает средний палец Украине. Разговоры при этом, конечно, такие очень духоподъемные, что мы полностью поддерживаем демократию, территориальную целостность Украины, все что угодно, но действия прямо противоположные. Германия фактически своими деньгами, гигантскими суммами по сути помогает России вести войну против Украины.

О хорошем. Премьер Новой Зеландии Джасинда Ардерн, она объявила, что 30 новозеландских артиллеристов отправлены в Великобританию, где они будут обучать 230 своих украинских коллег, украинских артиллеристов использовать гаубицы, которые называются Л-119. Это небольшие гаубицы, это не 155-миллиметровые, они меньше. Всего лишь у них калибр 105 миллиметров. То есть, в полтора раза меньше. Но зато они гораздо меньше, гораздо более скорострельные, и они даже более точные. При этом бьют они все равно довольно далеко. Они бьют от 10 до 20 км. В общем, это очень хорошее оружие, очень высокомобильное, быстрое, скоростное и так далее. И гаубицы еще эти новые, они, на самом деле, были созданы уже в ХХІ веке. И поэтому я надеюсь, что они будут хорошо использоваться. Эти гаубицы есть на вооружении у Великобритании, Австралии, Новой Зеландии.

Дания. Страна тоже маленькая, но при этом ее вклад в оборону Украины, судя по всему, будет просто огромный. Почему, потому что на этой конференции на базе в Рамштайне, датчане объявили о том, что выделят для Украины пусковые системы и ракеты Гарпун. Что это за пусковые системы и ракеты? Это специальные противокорабельные ракеты, наверное, это самое лучшее, что есть в противокорабельном ракетостроении в мире на данный момент. Ракеты эти летят на 200−300 километров в зависимости от модификации, и с помощью таких ракет, с помощью этих Гарпунов Украина может закрыть весь запад акватории Черного моря от российских кораблей. Может Украина по сути дела свою блокаду организовать вот этой части Черного моря. Это позволило бы снять блокаду с порта Одессы и открыть другие порты, находящиеся на Черноморском побережье Украины для экспорта зерна. Сейчас все больше и больше становится ясно, что вопрос снятие блокады с Черноморских портов Украины стал заботить весь мир. Поскольку из этой блокады в мире раскручивается продуктовая инфляция. Из-за этого начинаются всякие социальные проблемы, причем не только в странах Азии, Африки, но и в Европе, и в Америке. Никому это не надо, этого никто не хочет, никто не хочет себе политических проблем.

Кстати, все страны обладающие этими ракетами, побоялись предоставить их Украине. Дания оказалась смелая, Дания оказалась с яйцами. Спасибо Дании большое за это. Датчане, молодцы, мы вам не забудем. Дания передала эти ракеты и с помощью этих ракет, очевидно, будет обозначено с точки зрения, Украина скажет: вот эта акватория является запретной для входа в нее российских кораблей. Любой российский корабль, который войдет в эту акваторию, будет немедленно нами уничтожен. Об этом может Украина объявить громогласно. А потом, когда эта местность будет освобождена от российских кораблей, туда смогут зайти уже конвои натовских тральщиков, скорее всего, потому что надо будет убрать наставленные россиянами мины оттуда, морские мины. И в хвосте этих тральщиков могут идти уже торговые суда, на которые будет загружаться зерно, и зерно это будет направляться в страны Африки, Азии. Почему это важно для Украины? Это Украине позволит заработать, позволит получить деньги для закупки все тех же горюче-смазочных материалов для новой посевной, для уборочной компании, еще чего-то. То есть, вообще это позволит запустить украинскую экономику.

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