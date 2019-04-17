Берлин пока не знает, когда может состояться встреча нормандской четверки
Официальный представитель канцлера Германии Ангелы Меркель заявил, что пока рано анонсировать встречу лидеров нормандской четверки.
"Я сейчас не могу дать четкого ответа. Я не могу сегодня анонсировать никаких сроков", - сказал Штеффен Зайберт, передает Укринформ.
Ранее президент Украины Петр Порошенко заявил, что встреча лидеров нормандской четверки может состояться в июне на праздновании 75-й годовщины высадки союзных войск в Нормандии.
Президент России Владимир Путин ответил, что с российской стороной никто не обсуждал возможность проведения встречи в нормандском формате в июне.
Нормандская четверка, или нормандский формат - дипломатическая группа высокопоставленных представителей четырех стран (Украины, Германии, Франции и России). Ее целью является стабилизация ситуации на Донбассе и выполнение Минских соглашений. Встречи проводятся как на уровне глав МИД, так и на уровне глав государств.