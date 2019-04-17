Берлин пока не знает, когда может состояться встреча нормандской четверки Вчера, 18:30 131 Цей матеріал також доступний українською REUTERS / Hannibal Hanschke Ангела Меркель REUTERS / Hannibal Hanschke

Официальный представитель канцлера Германии Ангелы Меркель заявил, что пока рано анонсировать встречу лидеров нормандской четверки.

"Я сейчас не могу дать четкого ответа. Я не могу сегодня анонсировать никаких сроков", - сказал Штеффен Зайберт, передает Укринформ.

Ранее президент Украины Петр Порошенко заявил, что встреча лидеров нормандской четверки может состояться в июне на праздновании 75-й годовщины высадки союзных войск в Нормандии.

Президент России Владимир Путин ответил, что с российской стороной никто не обсуждал возможность проведения встречи в нормандском формате в июне.

Нормандская четверка, или нормандский формат - дипломатическая группа высокопоставленных представителей четырех стран (Украины, Германии, Франции и России). Ее целью является стабилизация ситуации на Донбассе и выполнение Минских соглашений. Встречи проводятся как на уровне глав МИД, так и на уровне глав государств.