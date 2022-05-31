Берлин передаст Греции бронетранспортеры, чтобы Афины могли отправить в Украину советскую технику — Шольц 31 мая, 18:48 Цей матеріал також доступний українською Канцлер Германии Олаф Шольц (Фото:REUTERS/Johanna Geron)

Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что Берлин передаст Греции тяжелую военную технику, чтобы Афины могли отправить Киеву оружие. Об этом сообщает Reuters.

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Шольц отметил, что Германия предоставит Греции бронетранспортеры, а после этого Афины смогут отправить в Украину оружие советского образца. Канцлер не уточнил, о каком именно оружии идет речь.

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«Министерства обороны проработают детали и быстро реализуют это соглашение», — сказал он.

Ранее немецкое издание Welt am Sonntag сообщило, что за последние девять недель правительство Шольца в Германии свело к минимуму поставки оружия в Украину.

Вице-канцлер Германии Роберт Хабек отрицает, что его страна мало помогает Киеву и напомнил, что Украина скоро получит, в частности, немецкие САУ PzH 2000.

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