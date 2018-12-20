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Берлин отказался поддержать решение США вывести войска из Сирии

Сегодня, 15:19
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Вывод американских военных из Сирии является ошибкой, заявили в Берлине

Министр иностранных дел Германии Хайко Маас заявил, что решение президента США Дональда Трампа вывести войска из Сирии может поставить под удар дальнейшие военные операции против боевиков Исламского государства.

"ИГИЛ дан отпор, но угроза еще существует. Существует опасность, что последствия решения [Трампа] могут навредить борьбе против ИГИЛ и поставить под угрозу достигнутые результаты", - заявил глава МИД Германии в Twitter.

По словам Мааса, полная победа над ИГИЛ будет достигнута "в долгосрочной перспективе" при условии стабилизации ситуации в области безопасности и политических процессов.

Министр иностранных дел подчеркнул, что для установления прочного мира в Сирии необходимы политические изменения под эгидой ООН.

Напомним, в Белом доме подтвердили начало вывода американских военнослужащих из Сирии после того, как президент Дональд Трамп заявил о победе США над боевиками Исламского государства в Сирии.

В Сенате США назвали решение Трампа "дорогостоящей ошибкой". Союзные США Демократические силы Сирии также раскритиковали вывод американских войск. 

Численность контингента США в Сирии составляет около двух тысяч военнослужащих.

Теги:   Хейко Маас Война в Сирии Американские военные Сирия Германия США

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