Министр обороны Германии Борис Писториус заявил, что страна больше не может предоставить Украине дополнительные системы противовоздушной обороны Patriot из-за их недостатка.

Об этом он сообщил в интервью изданию Financial Times.

По словам министра, из имеющихся 12 систем Patriot три уже были переданы Украине, еще две находятся в аренде у Польши, а по меньшей мере одна используется для обслуживания или учений. Таким образом, в распоряжении Бундесвера осталось только шесть систем.

«Это действительно слишком мало, особенно учитывая цели НАТО, которые мы должны выполнять. Мы определенно не можем предоставить больше», — отметил Писториус.

В то же время он сообщил, что планирует встречу в Вашингтоне с министром обороны США Питом Гегсетом, во время которой будет обсуждаться поддержка европейских союзников и возможность закупки двух американских систем Patriot для передачи Украине.

Отдельно глава Минобороны ФРГ подтвердил, что Берлин не планирует передавать Украине ракеты большой дальности Taurus.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский ранее заявил, что наше государство получит дополнительные системы Patriot по многоуровневой договоренности с международными партнерами. Также ведутся переговоры по привлечению других средств противовоздушной обороны.