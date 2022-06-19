«Это очень гадко». Германия и Франция наблюдают, в чью сторону будет склоняться чаша весов на войне в Украине — военный аналитик Левин 19 июня, 12:11 Цей матеріал також доступний українською Эмманнуэль Макрон и Олаф Шольц (Фото:REUTERS/Valentyn Ogirenko)

Во время войны, которую Россия развязала против Украины, Германия и Франция наблюдают, в чью сторону будет склоняться чаша весов. Такое мнение в интервью НВ высказал офицер Армии обороны Израиля, военный аналитик Игаль Левин.



По его словам, сейчас Украина находится в «архисложных условиях», когда принимает любую помощь от тех, даже дипломатическую.

«Все-таки Франция ядерная держава, одна из важных держав Евросоюза и Европы, да и мира в целом. Поэтому, даже такая казалось бы лицемерная поддержка Макрона — это тоже поддержка[...] Выбирать не приходится. Понятно дело, что так дипломатия не работает. Поэтому приходится улыбаться, приходится встречаться, приходится им всем вместе разговаривать и так далее», — сказал офицер Армии обороны Израиля.

Видео дня

Левин заявил, что это касается и канцлера Германии Олафа Шольца, который затормозил передачу Украине от Испании 40 танков Leopard-2 и поставки БМП Marder.

«Тут, опять же, они наблюдают, куда качнется чаша весов. Сейчас мы видим, что РФ пытается, сконцентрировала все свои силы, 80 процентов всех своих сил на Донбассе, на направлении, где у нас Изюм, Бахмут, Лисичанск и Северодонецк. Но там с колоссальными они потерями, еле-еле выгрызая фактически домик в каждом селе.[…]», — заявил военный аналитик.

В то же время он подчеркнул: Украина еще не проводила общевойскового контрнаступления, они были только тактического уровня. По мнению Левина, как только это произойдет, канцлер ФРГ может предложить Украине «100 БМП Marder, чтобы тоже присоединиться к победителям».

«Чтобы потом, когда дипломатически будет заявляться, что Херсон был освобожден, Германия скажет, в том числе и с помощью нас сделано. Сейчас это рискованно. Они просто наблюдают и смотрят в чью сторону будет склоняться чаша весов. Вот и все. Это очень гадко, но это политика», — добавил он.

Немецкие СМИ сообщали, что в последние месяцы правительство Олафа Шольца свело к минимуму поставки оружия в Украину. Издание Welt писало, что в период с 30 марта по 26 мая в Украину поступило всего две небольшие партии оружия.

После визита в Украину 16 июня вместе с лидерами Франции, Италии и Румынии он заверил, что Германия передаст тяжелое вооружение для Украины вовремя, чтобы его использовали в битве за Донбасс.



Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.