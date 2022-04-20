«Если партнеры поставят артиллерию». Берлин будет обучать украинских военных работе с новой техникой — глава МИД Германии 20 апреля, 16:09 Цей матеріал також доступний українською Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок (Фото:REUTERS/Ints Kalnins)

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок заявила, что Берлин будет обучать украинских военных работе с новыми типами оружия и поможет обслуживать технику ВСУ. Об этом сообщает Reuters и СNN.

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«Если партнеры поставят артиллерию, которую мы больше не можем поставлять, мы поможем с обучением и обслуживанием», — сказала она во время брифинга в Риге.

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Бербок отметила, что Германия не может предоставить дополнительное вооружение, поскольку у страны нет оружия, которое она могла бы «доставить быстро и без задержек прямо сейчас». При этом, по ее словам, Берлин уже передал Киеву некоторую технику.

«Мы доставили противотанковые ракеты, Stingers и другие вещи, о которых мы никогда не говорили публично, поэтому эти поставки могли произойти быстро», —подчеркнула Бербок.

Ранее президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер уверял, что Берлин продолжит поставлять оружие Украине, хотя еще недавно это не соответствовало «философии безопасности» страны.

18 апреля глава оборонного комитета Бундестага Мари-Агнес Штрак-Циммерманн раскритиковала канцлера Германии Олафа Шольца за неготовность быстро поставить Украине тяжелое вооружение.

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