Береза назначил дату встречи сенатору РФ, который вызвал его на дуэль
Народный депутат Борислав Береза назначил встречу российскому сенатору Игорю Морозову, который вызвал его на дуэль.
Об этом он написал в своем Facebook.
"Именно этот сенатор рязанского разлива сказал "А", то пусть говорит и "Б". Жду его в пятницу, 1 февраля, в 12.00 у центрального входа в Верховную Раду по адресу Киев, улица Михаила Грушевского, 5. А там разберемся. Может, вожжами перевоспитаем его, а может, оглоблей. Пока не решил. В процессе разберусь ", - написал нардеп.
Напомним, во время выступления перед представителями СМИ вице-спикера Верховной Рады Ирины Геращенко, кремлевская пропагандистка Ольга Скабеева начала перебивать украинского политика. В свою очередь Береза, чтобы россиянка не мешала, встал между ней и Геращенко, и пропагандистке пришлось отступить, продолжив провокацию уже с другой стороны.
После этого Игорь Морозов, назвавшись полковником КГБ в отставке, вызвал на дуэль Березу 25 января.
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