Бербок сожалеет, что Запад не может помочь Украине, вмешавшись военным путем. В ОП понимают и просят Германию предоставить системы ПВО

10 июля, 18:44
Анналена Бербок (Фото:John MacDougall/Pool via REUTERS)

Анналена Бербок (Фото:John MacDougall/Pool via REUTERS)

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок заявила, что хотела бы пообещать Украине определенную помощь, но не может, поскольку для этого нужно военное вмешательство.

Об этом она сказала в интервью Der Spiegel.

Бербок заявила, что как главе МИД для нее сложнее всего, «когда сердце хочет не так, как говорит голова».

«Я хотела бы, например, пообещать, что мы гарантируем гуманитарные коридоры из районов Украины, за которые идут бои. Однако мы не можем это обеспечить. Такое обещание должно быть подкреплено военными мерами», — отметила немецкая министр.

Видео дня
Читайте также:

В списке обещанных поставок — зенитные самоходные установки Gepard (Гепард), которые также называют зенитными танками (Фото:REUTERS/Christian Charisius) Несекретное оружие. После месяцев критики Германия впервые раскрыла списки военной помощи Украине: чего больше всего ждут на фронте

По ее словам, именно поэтому она должна была четко сказать, что бесполетной зоны над Украиной создавать не будут.

«Хорошая внешняя политика означает, что вы сохраняете трезвую голову, даже когда в груди у вас все кипит. Терпеть, когда ничего не можешь сделать, — в этом иногда заключается жестокость внешней политики», — объяснила Бербок.

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что глава МИД Германии правильно расставляет акценты в поддержке Украины и призвал предоставить Киеву защиту от ударов армии РФ.

Читайте также:

 «Сегодня украинцы защищают весь свободный мир, но не просят воевать за себя. Что нам нужно — это системы ПРО/ПВО, чтобы защитить людей от России ракетного террора. Террористы не должны быть вооружены лучше цивилизованных стран», — говорится в его Twitter.

https://twitter.com/Podolyak_M/status/1546144607402065921?s=20&t=LvMbdxUQxm6NmQsTRDpp6A

После полномасштабного вторжения России в Украину канцлер Германии Олаф Шольц исключил военное вмешательство НАТО в войну. Запад отказывался закрыть небо, поэтому президент Владимир Зеленский заявил, что Украина сможет сделать это самостоятельно, если партнеры предоставят Киеву системы противоракетной обороны.

Редактор: Катерина Денисова

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Теги:   Германия ПВО Михаил Подоляк Анналена Бербок Война России против Украины

Эксклюзивы НВ

Олег Жданов
Полковник запаса ВСУ, военный эксперт
Второй этап сражения за Донбасс и мобилизация. Что готовит Путин?

Путин понимает, что его армия забуксовала и не может выполнить задание

10 июля, 13:10
Мнения
Алексей Мельник
Военный эксперт
Россия останется там, где она есть. Какие гарантии безопасности может получить Украина?

Несмотря на нашу уверенность в победе Украины, должны признать, что перспективы будущей победы или образ этого мирного соглашения на сегодняшний день не до конца определены

10 июля, 12:30
Мнения
Энцеллад — спутник Сатурна, где предположительно существует подповерхностный океан. Ученые уверены, что там больше воды, чем во всех океанах Земли. (Фото:NASA)
Космические подлодки /
NASA отправит роботов-пловцов для поиска жизни в океанах Солнечной системы
10 июля, 10:15
Научпоп
Загрузка...
Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо НВ
X