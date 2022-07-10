Бербок сожалеет, что Запад не может помочь Украине, вмешавшись военным путем. В ОП понимают и просят Германию предоставить системы ПВО 10 июля, 18:44 Анналена Бербок (Фото:John MacDougall/Pool via REUTERS)

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок заявила, что хотела бы пообещать Украине определенную помощь, но не может, поскольку для этого нужно военное вмешательство.

Об этом она сказала в интервью Der Spiegel.

Бербок заявила, что как главе МИД для нее сложнее всего, «когда сердце хочет не так, как говорит голова».

«Я хотела бы, например, пообещать, что мы гарантируем гуманитарные коридоры из районов Украины, за которые идут бои. Однако мы не можем это обеспечить. Такое обещание должно быть подкреплено военными мерами», — отметила немецкая министр.

Видео дня

По ее словам, именно поэтому она должна была четко сказать, что бесполетной зоны над Украиной создавать не будут.

«Хорошая внешняя политика означает, что вы сохраняете трезвую голову, даже когда в груди у вас все кипит. Терпеть, когда ничего не можешь сделать, — в этом иногда заключается жестокость внешней политики», — объяснила Бербок.

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что глава МИД Германии правильно расставляет акценты в поддержке Украины и призвал предоставить Киеву защиту от ударов армии РФ.

«Сегодня украинцы защищают весь свободный мир, но не просят воевать за себя. Что нам нужно — это системы ПРО/ПВО, чтобы защитить людей от России ракетного террора. Террористы не должны быть вооружены лучше цивилизованных стран», — говорится в его Twitter.

После полномасштабного вторжения России в Украину канцлер Германии Олаф Шольц исключил военное вмешательство НАТО в войну. Запад отказывался закрыть небо, поэтому президент Владимир Зеленский заявил, что Украина сможет сделать это самостоятельно, если партнеры предоставят Киеву системы противоракетной обороны.



Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.