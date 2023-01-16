«Касается всех нас». Путин «попирает ногами» международное право — Бербок 16 января, 17:40 Владимир Путин (Фото:Sputnik/Sergey Bobylev/Pool via REUTERS)

Российский диктатор Владимир Путин должен быть привлечен к ответственности за совершенное в Украине.

Об этом заявила министр иностранных дел ФРГ Анналена Бербок перед визитом в Международный криминальный суд в Гааге.

Она подчеркнула важность международного права на фоне российской агрессивной войны против Украины.

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«Кассетные бомбы по мирным жителям, пыточные камеры в темных подземельях, тысячекратные похищения украинских детей, противоправная ярость России в Украине и жестокость войны нельзя оправдать ничем», — заявила Бербок.

Министр отметила, что агрессия России против Украины — это война против международного права.

«Президент РФ Владимир Путин попирает ногами самые элементарные основы международного права, объединяющие все народы», — сказала глава МИД.

По ее словам, в Гааге она намерена со всей ясностью продемонстрировать, что «международное право крепкое, и укрепление его особенно сейчас — это дело, которое касается всех нас».

В Гааге глава МИД ФРГ посетит Международный уголовный суд и выступит с программной речью в Гаагской академии международного права. Затем она встретится с премьер-министром Нидерландов Марком Рютте и министром иностранных дел этой страны Вопке Хукстрою.

12 декабря 2022 года министр иностранных дел Нидерландов Вопке Хукстра заявил, что Нидерланды согласны на создание специального трибунала над виновными в агрессии РФ против Украины в Гааге при поддержке ООН.

