Путин хочет уничтожить Украину, он не желает говорить — Бербок 1 марта, 17:24 Анналена Бербок (Фото:REUTERS/Michele Tantussi)

Российский диктатор Владимир Путин не заинтересован в мирных переговорах, его цель — уничтожить Украину, заявила министр иностранных дел Германии Анналена Бербок.

В интервью ARD она подчеркнула, что Путин готов воевать дальше.

«Он не хочет говорить, он хочет уничтожить Украину. Он не готов забрать своих солдат, он не готов прекратить убивать», — сказала Бербок.

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Министр добавила, что каждая страна, которая считала, что сможет убедить Путина и склонить его к миру, с разочарованием осознавала невозможность этого.

По ее словам, «представители более 140 стран неоднократно ездили в Москву, чтобы дать понять российскому президенту, что война повредит всему миру», но их надежды на то, что Путин поймет это, не оправдались.

Также оценивая «мирный план» Китая по войне России против Украины, Бербок отметила, что это не план, а «позиционный» документ, а мирный план был поддержан 140 государствами на Генассамблее ООН на прошлой неделе.

4 октября Зеленский утвердил решение СНБО о невозможности переговоров с российским диктатором Путиным.

В ОП заявили, что Киев пойдет на переговоры, когда в РФ сменится президент.

Президент говорил, что Украина сможет найти формат для диалога с Россией, если россияне отступят с оккупированных украинских территорий и признают, что «ужасно ошиблись».