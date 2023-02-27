Россия должна вернуться к Договору о стратегических наступательных вооружениях — Бербок 27 февраля, 17:01 Анналена Бербок (Фото:REUTERS/Denis Balibouse)

Заявление о «прекращении» участия РФ в Договоре о стратегических наступательных вооружениях безответственно, Россия должна вернуться к нему, заявила министр иностранных дел ФРГ Анналена Бербок.

Выступая на конференции по разоружению в Женеве она подчеркнула, что в январе 2022 года РФ вместе с другими участниками Группы Р5 выступила с совместным заявлением по предотвращению ядерной войны и избеганию гонки вооружений, сообщает Укринформ.

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В этом документе отмечается, что пять ядерных государств (Группа Р5) констатируют, что ядерную войну невозможно выиграть и ее никогда нельзя вести, и выражают твердое убеждение, что необходимо предотвратить дальнейшее распространение такого оружия.

«Объявление президента Путина безответственно. И оно лишь последнее в очереди ударов, которые Россия наносила архитектуре контроля над вооружениями», — сказала Бербок.

Она также призвала партнеров к диалогу с Путиным.

«Давайте вместе призовем президента Путина вернуться к Договору СНВ и диалогу по нему с США. Я абсолютно верю, что это в интересах нас всех… В то время когда ядерное государство нарушает фундаментальные принципы Устава ООН, переговорные форумы, такие как Женевская конференция по разоружению, важны как никогда», — заявила Бербок.

Немецкий министр отметила, что разоружение и контроль над вооружениями остаются центральным компонентом безопасности.

21 февраля, выступая перед федеральным собранием РФ, диктатор Владимир Путин заявил, что Россия «приостанавливает» участие в договоре о стратегических наступательных вооружениях.

Это единственный крупный договор о контроле над ядерными вооружениями, заключенный между Россией и США, который оставался в силе.

На следующий день Совфед РФ одобрил соответствующий закон российского диктатора Владимира Путина.

Госсекретарь США Энтони Блинкен назвал такое решение «досадным и безответственным», генсек НАТО Йенс Столтенберг призвал РФ его пересмотреть.



Россия также была одной из подписантов Будапештского меморандума, гарантировавших Украине уважение к ее границам и суверенитету и их защиту в обмен на отказ от ядерного оружия.