Следующие дни будут решающими для всего мира — Бербок 20 февраля, 17:02 Анналена Бербок (Фото:Heikki Saukkomaa/Lehtikuva/via REUTERS)

Следующие дни станут решающими как для войны в Украине, так и в целом для дальнейшего развития мира, считает министр иностранных дел ФРГ Анналена Бербок.

На брифинге в понедельник, 20 февраля, она подчеркнула, что следующая неделя в Нью-Йорке «подытожит весь прошлый год», сообщает Укринформ.

Речь идет о том, что мир сплоченно осудил агрессивную российскую войну, что показало голосование по резолюции ГА ООН в марте прошлого года. Впрочем, было определенное количество стран, которые воздержались, и очень малое количество поддержало Россию. По оценке Бербок, первые продолжали удерживаться при других голосованиях не потому, что они не осуждают войну, не потому, что не поддерживают Хартию ООН, «а потому, что они находятся в сильной зависимости от России».

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В целом, в прошлом году удалось добиться заявлений мира, что он не только осуждает это нарушение международного права, но и то, что четко стоит на позициях Хартии ООН. Это нуждается в подтверждении также в четверг-пятницу в Нью-Йорке.

«Эта война — не европейское дело. Эта война имеет ужасающие последствия для всего мира. Поэтому именно на днях в Нью-Йорке весь мир будет апеллировать к президенту Путину с призывом прекратить войну и вывести войска, а также позаботиться о восстановлении мира», — подчеркнула дипломат.

В то же время, она отметила, что весь прошлый год партнеры в ЕС и НАТО работали над укреплением собственной обороноспособности.

24 февраля Генеральная Ассамблея ООН проголосует за проект резолюции, в котором отмечается необходимость скорейшего достижения всеобъемлющего, справедливого и устойчивого мира в Украине. Голосованию будут предшествовать двухдневные выступления десятков государств-членов.