Глава МИД Германии разочарована слабым эффектом санкций против России 24 августа, 10:15 Анналена Бербок (Фото:REUTERS/Annegret Hilse)

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок разочарована тем, что экономические санкции, введенные западными странами против России, оказались недостаточно эффективными.

Об этом сообщает DW.

«Вообще-то экономические санкции должны иметь экономический эффект. Однако это не так», — сказала она.

По словам главы МИД, «логика демократических стран не действует в автократических странах».

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«Мы обнаружили, что при помощи рациональных решений, рациональных мер, которые согласовывают между собой цивилизованные правительства, эту войну завершить не удастся», — сказала Бербок.

Ранее издание Newsweek сообщало, что Россия активно ввозит критические компоненты с Запада для производства оружия в обход санкций. Значительная часть материалов проходит через Китай, более 60% импортируемых компонентов происходят из компаний США.

По украинским данным, было обнаружено 1057 иностранных компонентов в 58 различных единицах важного российского военного оборудования.

Агентство Frankfuter Allgemeine Zeitung также сообщало, что Россия получает западные компоненты, которые использует в ракетах для обстрелов гражданского населения Украины.

Тогда среди остатков российских ракет нашли компоненты из США, Японии и Германии.

Исполнительный директор Независимой антикоррупционной комиссии Елена Трегуб во время заседания Хельсинкской Комиссии США в Конгрессе также сообщила, что США и Швейцария занимают первые места по масштабам изготовления компонентов для российского оружия, которое страна-агрессор использует в войне против Украины.