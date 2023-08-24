Глава МИД Германии разочарована слабым эффектом санкций против России
Анналена Бербок (Фото:REUTERS/Annegret Hilse)
Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок разочарована тем, что экономические санкции, введенные западными странами против России, оказались недостаточно эффективными.
Об этом сообщает DW.
«Вообще-то экономические санкции должны иметь экономический эффект. Однако это не так», — сказала она.
По словам главы МИД, «логика демократических стран не действует в автократических странах».
«Мы обнаружили, что при помощи рациональных решений, рациональных мер, которые согласовывают между собой цивилизованные правительства, эту войну завершить не удастся», — сказала Бербок.
Ранее издание Newsweek сообщало, что Россия активно ввозит критические компоненты с Запада для производства оружия в обход санкций. Значительная часть материалов проходит через Китай, более 60% импортируемых компонентов происходят из компаний США.
По украинским данным, было обнаружено 1057 иностранных компонентов в 58 различных единицах важного российского военного оборудования.
Агентство Frankfuter Allgemeine Zeitung также сообщало, что Россия получает западные компоненты, которые использует в ракетах для обстрелов гражданского населения Украины.
Тогда среди остатков российских ракет нашли компоненты из США, Японии и Германии.
Исполнительный директор Независимой антикоррупционной комиссии Елена Трегуб во время заседания Хельсинкской Комиссии США в Конгрессе также сообщила, что США и Швейцария занимают первые места по масштабам изготовления компонентов для российского оружия, которое страна-агрессор использует в войне против Украины.