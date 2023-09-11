Бербок о депортациях украинских детей: Перехватывает дыхание от ужаса, у Путина нет морального компаса 11 сентября, 18:20 Анналена Бербок (Фото:REUTERS/Annegret Hilse)

Глава МИД Германии Анналена Бербок прокомментировала похищение россиянами украинских детей и призвала страну-агрессора РФ вернуть их домой.

«Просто перехватывает дыхание от ужаса, что детей просто забрали из школ или из детских домов, увезли в чужую страну, что они прошли промывание мозгов, чтобы быть настроенными против своей страны», — сказала Бербок во время брифинга по итогам встречи с главой украинского МИД Дмитрием Кулебой.

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Немецкая министр подчеркнула, что ей как матери очень трудно представить, как тяжело было детям и призвала Россию вернуть их домой. Она также отметила, что российский диктатор Владимир Путин каждый день нарушает правила международного сообщества.

«Судьба этих детей еще раз показывает, что у Путина нет морального компаса. Он каждый день нарушает правила международного сообщества и правила человеческого сосуществования», — подчеркнула министр.

17 марта Международный уголовный суд в Гааге выдал ордер на арест Путина по подозрению в совершении военных преступлений в связи с депортацией украинских детей в РФ.

27 апреля Парламентская ассамблея Совета Европы приняла резолюцию, в которой признала принудительное перемещение украинских детей в Россию геноцидом.

По данным уполномоченного Верховной Рады по правам человека Дмитрия Лубинца, россияне вывезли с оккупированных ими территорий Украины почти 20 тыс. детей, а в «лагерях перевоспитания» удерживают около 6 тыс. Принудительное перемещение украинских детей и военнопленных происходит в том числе через территорию Беларуси, заявлял он.

Всего, по данным Европарламента, количество незаконно депортированных в Россию украинских детей может достигать 16−300 тысяч. Евродепутаты считают, что вывозить украинских детей россияне начали еще в 2014 году — с момента оккупации Крыма и части Донецкой и Луганской областей.