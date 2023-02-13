Германия призвала ратифицировать заявки Швеции и Финляндии в НАТО 13 февраля, 23:28 Анналена Бербок (Фото:Heikki Saukkomaa/Lehtikuva/via REUTERS)

Венгрия и Турция должны без лишних промедлений ратифицировать заявки Швеции и Финляндии на вступление в НАТО, заявила глава МИД Германии Анналена Бербок.

Она отметила, что страны-члены НАТО заложили основу вступления Финляндии и Швеции в Североатлантический альянс на июньском саммите в Мадриде.

«И мы надеемся, что все члены НАТО быстро и без дальнейших задержек реализуют это решение», — сказала Бербок.

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При этом она подчеркнула, что Швеция и Финляндия выполнили критерии, необходимые для вступления в альянс. Кроме того, по словам Бербок, вступление Финляндии и Швеции в НАТО будет способствовать укреплению безопасности в регионе Балтийского моря и за его пределами.

8 февраля госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Финляндия и Швеция, заявившие в мае прошлого года о совместном намерении вступить в оборонный Альянс, уже скоро смогут вступить в НАТО.

6 февраля издание Iltalehti сообщило, что Финляндия готова вступить в НАТО без Швеции, если Турция или Венгрия ратифицируют только ее заявку на вступление в Альянс.

29 января президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Анкара может согласиться на вступление Финляндии в НАТО раньше, чем на вступление Швеции на фоне нарастающей напряженности в отношениях со Стокгольмом.