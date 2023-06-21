Глава МИД Германии призвала положить конец «30 годам кумовства и коррупции» в Украине
Анналена Бербок (Фото:REUTERS/Denis Balibouse)
Глава МИД Германии Анналена Бербок призвала положить конец 30 годам коррупции в Украине. В то же время она отметила, что позитивные изменения в стране происходят «с невероятной скоростью».
Об этом сообщает Bild.
Бербок во время выступления в Лондоне подчеркнула, что обязательное условие для возможного вступления страны в Евросоюз — это борьба с коррупцией.
Немецкая министр отметила, что Украина уже достигла успехов в реформах, особенно в сфере СМИ и соблюдения принципа верховенства права. Позитивные изменения, по ее словам, происходят «с невероятной скоростью», а Германия активно их поддерживает.
Бербок также призвала к дальнейшим шагам, чтобы «30 лет кумовства и, нужно прямо сказать, коррупции … был положен конец».
Ранее СМИ писали, что Украина выполнила два из семи условий для начала переговоров о членстве в Евросоюзе, касающиеся судебной реформы и законодательства о средствах массовой информации.
28 февраля 2022 года президент Владимир Зеленский подписал заявку на вступление Украины в Европейский Союз.
17 июня Европейская комиссия рекомендовала предоставить Украине статус кандидата в члены ЕС.
В то же время блок выдвинул семь условий для начала переговоров о вступлении:
- реформа Конституционного суда,
- продолжение судебной реформы,
- антикоррупция, включая назначение руководителя САП,
- борьба с отмыванием средств,
- воплощение антиолигархического закона,
- согласование аудиовизуального законодательства с европейским,
- изменение законодательства о нацменьшинствах.