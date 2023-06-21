Глава МИД Германии призвала положить конец «30 годам кумовства и коррупции» в Украине

21 июня, 18:51
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Анналена Бербок (Фото:REUTERS/Denis Balibouse)

Анналена Бербок (Фото:REUTERS/Denis Balibouse)

Глава МИД Германии Анналена Бербок призвала положить конец 30 годам коррупции в Украине. В то же время она отметила, что позитивные изменения в стране происходят «с невероятной скоростью».

Об этом сообщает Bild.

Бербок во время выступления в Лондоне подчеркнула, что обязательное условие для возможного вступления страны в Евросоюз — это борьба с коррупцией.

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Немецкая министр отметила, что Украина уже достигла успехов в реформах, особенно в сфере СМИ и соблюдения принципа верховенства права. Позитивные изменения, по ее словам, происходят «с невероятной скоростью», а Германия активно их поддерживает.

Бербок также призвала к дальнейшим шагам, чтобы «30 лет кумовства и, нужно прямо сказать, коррупции … был положен конец».

Ранее СМИ писали, что Украина выполнила два из семи условий для начала переговоров о членстве в Евросоюзе, касающиеся судебной реформы и законодательства о средствах массовой информации.

28 февраля 2022 года президент Владимир Зеленский подписал заявку на вступление Украины в Европейский Союз.

17 июня Европейская комиссия рекомендовала предоставить Украине статус кандидата в члены ЕС.

В то же время блок выдвинул семь условий для начала переговоров о вступлении:

  • реформа Конституционного суда,
  • продолжение судебной реформы,
  • антикоррупция, включая назначение руководителя САП,
  • борьба с отмыванием средств,
  • воплощение антиолигархического закона,
  • согласование аудиовизуального законодательства с европейским,
  • изменение законодательства о нацменьшинствах.

Редактор: Елизавета Кумбер

Теги:   Коррупция Германия Российская агрессия Анналена Бербок

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