«Солидарность в действии». МИД Германии пообещал Словакии долгосрочное размещение войск 27 июля, 12:54 Анналена Бербок (Фото:REUTERS/Christian Mang)

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок заявила, что военнослужащие бундесвера и немецкие системы ПВО могут быть размещены в Словакии на долгосрочной основе.

Об этом сообщает DW.

По словам Бербок, зенитные ракетные комплексы Патриот останутся в Словакии столько, сколько нужно.

«Это не однодневка, а солидарность в действии. Мы сплочены и в этом вопросе безопасности», — сказала она.

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В марте в Словакии были дислоцированы немецкие системы ПВО и около 300 военнослужащих, затем в апреле еще около 300 немецких военных вошли в состав многонациональной оперативной группы, размещенной в Словакии, которая имеет около 100 км совместной границы с Украиной.

Бербок заявила, что общее количество военнослужащих бундесвера в Словакии достигает 640 человек.

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