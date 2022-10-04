«Террор и несвобода». Путин предложил ограбить Украину, поработить ее граждан и затем подписать «мир» — МИД Германии 4 октября, 10:21 Анналена Бербок (Фото:REUTERS/Valentyn Ogirenko)

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок заявила, что в настоящее время нет шансов на то, что переговоры положат конец войне России против Украины.

По ее словам, предложения российского диктатора Владимира Путина противоположны миру.

«Его предложение звучало примерно так: „Мы ограбим вашу страну, поработим ваших граждан, а потом вы сможете подписать мир“. Это противоположно миру. Это террор и несвобода», — сказала она в интервью Neue Osnabrucker Zeitung.

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Бербок заявила, что начиная с 24 февраля разные страны и международные организации обращались к Путину с просьбой прекратить бомбардировки.

«Единственный ответ российского президента — новые зверства», — сказала она.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина готова вести переговоры с Россией, но не с российским диктатором Владимиром Путиным.

Зеленский напомнил, что Украина была и остается лидером в переговорных усилиях, и именно Украина всегда предлагала России договориться о сосуществовании на равных, честных и справедливых условиях.

«Очевидно, что с этим российским президентом это невозможно. Он не знает, что такое честь и достоинство. Поэтому мы готовы к диалогу с Россией, но уже с другим президентом России», — сказал он.