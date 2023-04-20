«Германия не должна быть наивной». Бербок назвала некоторые моменты своего визита в Китай «более чем шокирующими» 20 апреля, 08:59 Анналена Бербок (Фото:Suo Takekuma/Pool via REUTERS)

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок заявила, что отдельные моменты ее трехдневного визита в Китай были «более чем шокирующими». Подробностей она не привела.

Такое заявление Бербок сделала во время выступления в Бундестаге 19 апреля, пишет DW.

Министр сказала это после слов о том, что Китай стал более репрессивным как во внутренней, так и во внешней политике. В то же время Бербок выступила за то, чтобы Берлин поддерживал тесное сотрудничество с Пекином, но «не оставался наивным» и «не повторял ошибки».

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В частности, она назвала политику «изменений через торговлю», которая, как ранее считала Германия, может способствовать политическим изминениям в авторитарных режимах, таких как Россия.

«Мы не можем обойти Китай. Речь идет не о том, чтобы отмежеваться от Китая, а о том, чтобы минимизировать наши риски», — объяснила Бербок, упомянув о «важных» экономических отношениях стран.

По словам главы МИД, Пекин рассматривался как торговый партнер, конкурент и системный соперник Германии, однако сейчас, по ее мнению, «аспект системного соперника растет все больше и больше».

Сейчас правительство ФРГ разрабатывает новую стратегию по КНР, в рамках которой «мы должны защищать свободу и верховенство права в долгосрочной перспективе», добавила Бербок.

Министр иностранных дел Германии посетила Китай на прошлой неделе, где провела переговоры со своим коллегой Цинь Ганом, вице-президентом Хан Чжэнем и главным дипломатом Ван И.

Ранее с Си Цзиньпином в Пекине встретился президент Франции Эммануэль Макрон. Он пытался изменить его позицию по развязанной Россией полномасштабной войне против Украины, но, по мнению дипломатов, ему не удалось.