Глава МИД Германии: Мы либо помогаем Украине оружием, либо оставляем на произвол судьбы миллионы людей 21 августа, 22:28 Глава МИД Германии Анналена Бербок (Фото:Alex Brandon / Pool via REUTERS)

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок объяснила, почему Берлин должен помогать Украине оружием в войне против России.

Как сообщает Spiegel в воскресенье, 21 августа, во время Дня открытых дверей в саду резиденции канцлера, Бербок подчеркнула, что президент России Владимир Путин отказывается вести переговоры даже по самым простым вопросам, например соблюдению международного гуманитарного права, а на попытки посредничества в войне не реагирует.

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По словам главы немецкого МИД, если переговоры на этом этапе не позволяют достичь завершения войны, "тогда мы можем выбрать или ничего не делать, или мы заявим, что будем оказывать военную помощь, чтобы можно было предотвратить дальнейшее продвижение России".

По мнению Бербок, альтернативой такой помощи было бы оставить миллионы людей на произвол судьбы, и никто "просто не возьмет на себя (такую) ответственность".

На вопрос, считает ли глава МИД Германии достаточным объемы военной помощи Украине, Бербок ответила: Германия делает "то же, что и другие страны", и речь не идет о соревнованиях между ними за то, кто поможет Украине больше.

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