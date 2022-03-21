«Предстоит пройти долгий путь». В переговорах Украины и России есть некоторый прогресс, но остаются большие пробелы — премьер Израиля 21 марта, 12:35 Цей матеріал також доступний українською Нафтали Беннет (Фото:Maya Alleruzzo/ Pool via REUTERS)

Премьер-министр Израиля Нафтали Беннет заявил, что в переговорах, направленных на прекращение войны России против Украины, «еще предстоит пройти долгий путь».

Об этом сообщает Sky News.

По его словам, несмотря на некоторый прогресс, между сторонами все еще остаются большие пробелы.

«Нам предстоит пройти еще долгий путь, потому что… есть несколько спорных вопросов, некоторые из них фундаментальные», — сказал он.



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Беннет заявил, что Израиль «будет продолжать попытки преодолеть разрыв и положить конец войне».



Россия и Украина после начала полномасштабной войны РФ против нашего государства провели три этапа переговоров на территории Беларуси — 28 февраля, 4 и 7 марта. После этого переговоры перешли в дистанционный формат и проводятся регулярно.

По словам участника украинской переговорной делегации, советника главы Офиса президента Михаила Подоляка, позиция страны-агрессора на переговорах в последнее время смягчилась, а через несколько недель стороны могут начать работу над организацией встречи Зеленского с Путиным. Они могут встретиться, как только украинская и российская делегации закончат работу над документами.

Предполагается, что на встрече Путин и Зеленский могут подписать договор между РФ и Украиной. Ряд стран, в частности, Швейцария, Турция и Израиль, предложили свою территорию для проведения встречи.

В Кремле не исключают возможности проведения встречи Путина и Зеленского при подписании договора, однако заявляют, что это будет зависеть от характера документа.

Первая и единственная встреча Путина и Зеленского прошла в декабре 2019 года в Париже в рамках саммита Нормандской четверки по поводу урегулирования на Донбассе, оккупированного Россией с 2014 года. В ней также участвовали президент Франции Эммануэль Макрон и канцлер Германии Ангела Меркель.

Впоследствии, Зеленский неоднократно призывал Путина согласиться на встречу с ним для обсуждения деоккупации части Донбасса и Крыма. Но в Кремле вообще отказывались говорить об оккупированном РФ украинском полуострове, который там считается частью территории России. Встречу по поводу Донбасса Москва все время откладывала, обвиняя Украину в невыполнении Минских договоренностей. На самом деле, именно Россия нарушала все договоренности по поводу Донбасса, что задокументировали в том числе наблюдатели ОБСЕ. Российские военные и контролируемые ими боевики регулярно нарушали режим прекращения огня на Востоке, но Москва даже не признает себя стороной конфликта на Донбассе.

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