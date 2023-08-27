Куда побежал диктатор. Финал 22-летнего господства Муссолини был ужасным для него и его окружения — история в одном фото
Итальянское высшее офицерство совершает демонстративную пробежку во главе с диктатором Бенито Муссолини. Граденца, Венецианская провинция, сентябрь 1938 года (Фото:Senato della Repubblica)
В 1938-м итальянский диктатор Бенито Муссолини обладал полнотой власти в своей стране да к тому же немалый международный авторитет, которые порозно потерял через несколько лет.
Через неделю после той пробежки Муссолини сидел в мюнхенской резиденции Адольфа Гитлера: подписывалось одиозное соглашение о передаче Германии части Чехословакии. Гаранты последней — руководители правительств Великобритании и Франции Невил Чемберлен и Эдуар Даладье таким образом умиротворяли своего немецкого визави Гитлера. Муссолини присутствовал как посредник.
По сути, это событие вытащило Италию из международной изоляции, которую объявила ей Лига Наций после оккупации Эфиопии — единственного в то время самостоятельного государства в Африке. Вскоре ослабли и экономические санкции, а в 1939-м Муссолини захватил еще и Албанию. Так он шел к своему обещанию народу возродить Римскую империю.
А начиналось все у него типично для диктаторов. В юности немного учительствовал в младших классах, потом дописывал в несколько социалистических газет. Чтобы не попасть в армию, уехал в Швейцарию, где жил в нищете, а в Лозани его еще и арестовывали за бродяжничество.
Гитлеру тоже приходилось ночевать под мостами австрийской столицы, когда его не взяли в Венскую художественную академию. А нынешний российский диктатор бывало зарабатывал на жизнь таксированием, да еще и на Запорожце.