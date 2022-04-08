«Не хочется попасть на эту вечеринку». Друзья Путина — это Беларусь, Северная Корея и Венесуэла — британский министр обороны 8 апреля, 14:23 Цей матеріал також доступний українською Бен Уоллес (Фото:REUTERS/Peter Nicholls)

Министр обороны Великобритании Бен Уоллес заявил, что друзья Путина сейчас — это Беларусь, Северная Корея и Венесуэла.

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Об этом сообщает Sky News.

«Где сейчас его друзья? Если его друзья — это Беларусь, Северная Корея и Венесуэла, то это не та вечеринка, на которую я хочу попасть», — сказал он.

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По его словам, Путин ввел большую часть российских сухопутных войск в Украину или на ее границу, «и пока не похоже, чтобы это было очень хорошо».

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