Уоллес высмеял Герасимова и Шойгу, сравнив их с известными комиками 12 июля, 23:06 Бен Уоллес (Фото:REUTERS/Caroline Chia)

Министр обороны Британии Бен Уоллес заметил схожесть начальника Генштаба ВС РФ Валерия Герасимова и министра обороны РФ Сергея Шойгу с комедийным дуэтом Лорела и Харди.

Об этом сообщает Reuters.

Глава Минобороны Британии отметил, что заместитель командующего объединенной группировкой войск России в Украине Сергей Суровикин, который, по его словам, является «одним из лучших генералов», сейчас исчез.

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«И они оставили Лорела и Харди во главе кампании. Вы знаете, у вас там Герасимов и Шойгу», — заявил Уоллес.

Лорел и Харди — неуклюжие комики 1920−1950-х годов. Они были одной из самых популярных комедийных пар в истории кино.

Ранее сообщалось, что с вечера 23 июня, с тех пор как Пригожин объявил о своем «марше на Москву» и начале вооруженного конфликта с минобороны РФ якобы после того, как российская армия нанесла удар по «тыловому лагерю» боевиков, лично Герасимов не сделал ни одного заявления и до сих пор не появлялся в новостях.

Агентство Financial Times со ссылкой на анонимные источники сообщило, что Суровикин был задержан после неудачного мятежа Пригожина, а кремлевский режим начал зачистку верхушки силовых структур.

Дочь Суровикина в комментарии российскому Telegram-каналу Baza отрицала задержание отца.

Перед этим The Moscow Times со ссылкой на два источника, близкие к Минобороны страны-агрессора, сообщало, что Суровикина арестовали.

Газета The New York Times со ссылкой на несколько источников сообщила, что, по версии американских спецслужб, Суровикин заранее знал о подготовке мятежа Пригожиным. Центр Досье написал, что он «еще в 2017 году» был почетным членом ЧВК Вагнер.