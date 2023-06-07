«Помощь Британии находит новые формы». Интервью NV с послом в Лондоне Пристайко — о безопасности Украины до вступления в НАТО и союзничестве 7 июня, 12:48 NV Премиум Посол Украины в Великобритании Вадим Пристайко посол Украины в Великобритании (Фото:REUTERS/Tom Nicholson)

Посол Украины в Великобритании Вадим Пристайко в интервью Radio NV рассказал, как могут развиваться отношения Лондон-Киев, каковы перспективы вступления в НАТО и почему для Украины было бы реальной победой, если бы министр обороны Великобритании Бен Уоллес стал новым генсеком Альянса.

— Какую реакцию вы зафиксировали в Британии на подрыв дамбы Каховского водохранилища. Что из главного и определяющего говорят политики и сообщают медиа?

— Во-первых, очень простая реакция, понятная и четкая от британской стороны: это военное преступление. Написано было министром иностранных дел с самого утра о том, что целились по откровенно гражданской инфраструктуре. Никаких полутонов, для Британии это понятно.

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И что делать дальше, тоже понятно. По состоянию на сегодня, более 1600 российских частных лиц уже санкционировано, более 100 предприятий, 20 миллиардов долларов заморожено здесь. Надо просто воевать. Вы помните: нам предоставлены были вооружения, ракеты, танки, дроны. Нам надо просто продолжать воевать с россиянами, другого выхода нет.

Никто не видит, каким образом можно Россию призвать, повлиять [на нее] — все, что говорится на международных площадках. Британия это уже прошла и оставила позади.

— Такое масштабное военное преступление, которое тянет на преступление континентального значения по его последствиям, приведет к усилению военной помощи Украине?

— С первых же дней, если вспоминать даже до [полномасштабной] войны, когда все говорили, что вот-вот будет война, только две страны добавили к своим словам сразу вооружение — это британцы и США. Которые дали нам те тысячи ракет, которые позволили остановить первые атаки танков, вертолетов, самолетов.

С тех времен, могу сказать, британская помощь не прекращалась. Она находит новые формы.

