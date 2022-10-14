«Раскрытие карт». Британский министр обороны отреагировал на заявления Макрона о реакции в случае ядерного удара РФ по Украине 14 октября, 12:00 Бен Уоллес (Фото:England.Tristan Fewings/Pool via REUTERS)

Министр обороны Великобритании Бен Уоллес упрекнул президента Франции Эммануэля Макрона из-за его заявления относительно ответа Франции в случае ядерного удара России по Украине.

Об этом сообщает Daily Mail.

«Мы считаем, что если Россия применит ядерное оружие, это будет иметь серьезные последствия для России. Это было бы нарушением табу 1945 года на применение ядерного оружия. И это оставило бы его невероятно изолированным во всем мире», — сказал он.

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Отвечая на вопрос о позиции Франции, Уоллес сказал на встрече министров НАТО в Брюсселе, что «это раскрывает карты президента Макрона».

Президент Франции Эммануэль Макрон заявлял, что Франция не ответит ядерным оружием в случае, если страна-агрессор Россия нанесет тактический ядерный удар по Украине.

«Наша доктрина опирается на коренные интересы нации. Они четко определены и не будут нарушены напрямую, если, например, произойдет баллистическая ядерная атака в Украине, регионе», — сказал Макрон в прямом эфире France 2.

Во Франции вызвали волну критики заявления президента Эммануэля Макрона касательно ответа Франции в случае ядерного удара России по Украине.

Депутат-консерватор, вице-президент комитета по вооруженным силам Национальной ассамблеи Жан-Луи Тьерио считает заявление Макрона политической ошибкой.

«Когда я услышал, как он говорит, я чуть не упал со стула. Это политическая ошибка. Один из принципов ядерного сдерживания состоит в том, что существует неопределенность по поводу того, что считается жизненно важным интересом», — сказал Жан-Луи Тьерио.