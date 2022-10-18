Министр обороны Британии срочно вылетел в США для переговоров о ситуации в Украине — СМИ 18 октября, 16:51 Бен Уоллес (Фото:England.Tristan Fewings/Pool via REUTERS)

Министр обороны Великобритании Бен Уоллес срочно отправился в США для обсуждения ситуации с безопасности в Украине, в том числе «угрозы ядерного удара».

Как сообщает газета Evening Standard со ссылкой на источники во вторник, 18 октября, Уоллес отменил выступление перед оборонным комитетом Палаты общин и вылетел в США для «встреч на высшем уровне» в Пентагоне и Белом доме. Заместитель Уоллеса Джеймс Хиппи сказал, что министр будет обсуждать «[вещи], в которые тяжело поверить, тот факт, что мы живем во времена, когда такие переговоры необходимы».



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The Guardian пишет, что и Уоллес, и министр иностранных дел Британии Джеймс Клеверли отправились в Вашингтон для проведения ряда встреч, на которых будут обсуждать реакцию на помощь Ирана России в полномасштабной войне против Украины. Среди возможных вариантов — поднятие этой темы в ООН, введение новых санкций или даже прекращение переговоров по поводу ядерной сделки с Ираном.

По информации CNN, британский министр обороны встретился с главой Пентагона Ллойдом Остином, советником Белого дома по нацбезопасности Джейком Салливаном и главой Объединенного комитета начальников штабов Марком Милли.

В конце сентября стало известно, что Бен Уоллес тайно посещал Киев и обсуждал с украинским коллегой Алексеем Резниковым увеличение военной поддержки Украины.

Утром 18 октября страна-террорист Россия снова ударила по Киеву, погибли три сотрудника объекта критической инфраструктуры. Также российским атакам подверглись объекты энергетической инфраструктуры в Днепре и Житомире.

17 октября страна-агрессор Россия атаковала Киев дронами-камикадзе иранского производства. Под завалами жилого дома погибли пять человек, еще четверо пострадали. Среди погибших — беременная на шестом месяце и ее муж.



Инфографика: НВ

РФ целенаправленно уничтожает критическую инфраструктуру Украины. По словам президента Владимира Зеленского, с 10 октября было разрушено 30% украинских электростанций. Он назвал это новым видом террористических атак.