У России есть намерения и возможности атаковать подводную критическую инфраструктуру Запада — Уоллес

18 мая, 21:28
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Бен Уоллес (Фото:REUTERS/Ints Kalnins)

Бен Уоллес (Фото:REUTERS/Ints Kalnins)

Министр обороны Великобритании Бен Уоллес убежден, что у России есть «намерения и возможности» атаковать подводную критическую инфраструктуру стран Запада.

Об этом сообщает Guardian.

Уоллес сообщил, что у Москвы есть подводные лодки и шпионские корабли, «специально разработанные» для «потенциального саботажа или нападения на критически важную национальную инфраструктуру, принадлежащую ее противникам».

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«У них есть ряд подводных лодок и другого оборудования, шпионских кораблей и всего остального, специально предназначенного для этой цели», — подчеркнул британский министр.

Он добавил, что западная инфраструктура уязвима и нуждается в защите.

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«Что мы можем сказать без сомнения, так это то, что у России есть намерение и возможность атаковать важнейшую национальную инфраструктуру Запада. У нас должно быть намерение и способность защищать его», — подчеркнул он.

Ранее глава разведки НАТО Дэвид Каттлер говорил, что страна-агрессор Россия может атаковать подводные кабели, чтобы «наказать» западные страны за поддержку Украины.

Редактор: Елизавета Кумбер

Теги:   Великобритания Российская агрессия Инфраструктура Бен Уоллес

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