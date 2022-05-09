«Никто этого не скрывал». Вступление Швеции и Финляндии в НАТО не будет провокацией — британский министр обороны 9 мая, 17:07 Цей матеріал також доступний українською Бен Уоллес (Фото:REUTERS/Peter Nicholls)

Министр обороны Великобритании Бен Уоллес заявил, что вступление Финляндии и Швеции в НАТО не будет провокацией.

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Об этом сообщает Sky News.

«Думаю ли я, что если Швеция и Финляндия вступят в НАТО, это будет провокацией? Я так не думаю», — сказал он.

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По словам министра, в 2014 году российского диктатора Путина предупреждали.

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«В 2014 году его предупредили: „Если вы сделаете это, то последствием вторжения в Крым будет увеличение расходов на оборону и расширение НАТО“, и именно это он и получил. Никто этого не скрывал: (это было) очень, очень ясно», — сказал он.

20 апреля парламент Финляндии начал дебаты о вступлении страны в НАТО. Страна является партнером Альянса, но не имеет таких же гарантий безопасности как члены НАТО.

Экс-президент России Дмитрий Медведев заявлял, что если Швеция и Финляндия вступят в НАТО — они станут противниками РФ.

Министр иностранных дел Финлядии Пекки Хаависто считает, что стране не стоит бояться угроз России из-за возможного вступления в НАТО.

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