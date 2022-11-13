Освобождение Херсона показывает возможности Украины, но у РФ еще есть пушечное мясо — министр обороны Британии 13 ноября, 17:32 Бен Уоллес (Фото:Andy Commins/Pool via REUTERS)

Министр обороны Великобритании Бен Уоллес заявил, что освобождение Херсона демонстрирует возможности украинской армии. При этом он отметил, что Россия все еще может бросать на фронт «пушечное мясо».

Об этом сообщает Guardian.

«Перед российским населением фактически возникает вопрос: для чего все это было? Но также это демонстрирует замечательные возможности Украины», — сказал он.

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Уоллес добавил, что Россия будет «обеспокоена» и «разочарована» потерей территории, но призвал не недооценивать ее, поскольку у Кремля еще достаточно «пушечного мяса».

«Никогда нельзя недооценивать Россию. История напомнит вам, что Россия может быть жестокой по отношению к своим. И если им понадобится больше пушечного мяса, они это сделают», — добавил министр.

Он подчеркнул, что Украина сама должна решить, когда и как она хочет вести переговоры с Россией.

«Прежде всего, я не думаю, что мы должны быть благодарны, когда вор возвращает украденное — что фактически сделала Россия. Теперь по всему миру будут пытаться сказать, что все должны быть благодарны за это. Нет, не должны, Россия вообще не должна была делать это в феврале (оккупировать украинские территории — ред.)», — подчеркнул британский министр.

11 ноября ВСУ зашли в Херсон, который был оккупирован с первых дней полномасштабной войны России против Украины.

Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил, что ВСУ освобождают Херсон, но отметил, что город еще не полностью зачищен от российских оккупантов. В Минобороны считают, что зачистка города может занять несколько недель.

В общей сложности по состоянию на утро 12 ноября ВСУ освободили более 3 тыс. квадратных километров на юге. По данным Генштаба, украинские силы уже вышли к реке Днепр в отдельных районах Херсонской области.