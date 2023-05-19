Опасное место. К концу десятилетия в мире может произойти глобальный конфликт — Минобороны Великобритании 19 мая, 12:10 Бен Уоллес (Фото:REUTERS/Nadja Wohlleben)

Министр обороны Великобритании Бен Уоллес предупредил об угрозе более широкого глобального конфликта к концу десятилетия.

Об этом сообщает Financial Times.

«К концу десятилетия мир станет более опасным и нестабильным местом, и оборона будет иметь более важное значение для нашей жизни», — сказал он.

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Министр заявил о риске более широкого конфликта с Россией после ее полномасштабного вторжения в Украину, угрозе, исходящей от «поднимающегося Китая» и роста экстремизма в Африке.



«Мир переживает «конец аномального периода [мира] после окончания холодной войны», — сказал он Financial Times.

По его словам, конфликт приближается.

«Будет ли он горячим или холодным, мы еще увидим… Я думаю, что приближается конфликт с рядом противников по всему миру… Нам всем нужно быть готовыми к этому», — подчеркнул британский министр.

На фоне этого глава ведомства призвал установить четкий график увеличения военных расходов Великобритании до 2,5% ВВП.